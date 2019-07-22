Организаторов незаконных свалок ждет уголовная ответственность. ФАН-ТВ

22 июля врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел в Смольном рабочее совещание с членами городского правительства. Главным на повестке дня стал отчет о выполнении госпрограммы по благоустройству и охране окружающей среды за 2018 год и первое полугодие 2019 года.

О выполнении работ отчитался глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Он отметил, что достигнуты все плановые показатели, которые были поставлены. В ходе реализации программы было высажено 20 тысяч деревьев и кустарников.

«3,5 млрд рублей было выделено на то, чтобы город поддерживал свой зеленый потенциал», — подчеркнул Рублевский.

Реконструирован парк Героев во Фрунзенском районе. В нем высажены деревья, оборудованы семь площадок для детей, скейт-парк, тренажерный уголок, велосипедные дорожки,wi-fi. Также проводятся работы в парковом ансамбле усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах: восстановлена историческая композиция, отреставрирована ограда и подлечены липы. Парк будет открыт для посетителей в этом году. Также начато благоустройство набережной реки Карповки и Новокрестовской.

Немалое внимание уделено обработке отходов. Полигон Новоселки наконец-то покрыт грунтом, сейчас идет укрытие плодородной почвой. Для переработки мусора закуплено новое оборудование.

Рублевский заявил, что за 2018 год был выявлено 515 несанкционированных свалок, 92% из них ликвидировано. Отметил, что, к сожалению, некоторая доля таких свалок приходится на частников, которые или игнорируют требования их устранить, или вовсе отсутствуют.

Александр Беглов потребовал принять самые серьезные меры вплоть до уголовных дел в отношении частников, на чьих территориях располагаются несанкционированные свалки.

«Они воруют у наших детей. На деньги, которые мы тратим на ликвидации свалок, мы могли бы построить садики, школы, поликлиники», — подчеркнул исполняющий обязанности градоначальника.

Также Александр Беглов предложил согласовывать все проекты благоустройства парков и дворовых территорий с жителями.