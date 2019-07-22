Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.

Не зависимую от олигарха Игоря Коломойского политику Зеленскому позволят проводить результаты состоявшихся выборов в Верховную раду, считает собеседник ФАН. В том числе, на Украине вскоре последуют репрессии против националистов, полагает Царев.

Два феномена выборов

— Олег Анатольевич, насколько ожидаемой была победа партии Владимира Зеленского «Слуга народа» на прошедших выборах в Верховную раду?

— Все четко легло в цифры социологии. Проводились соцопросы по всем округах, и было понимание того, какие голоса получит его партия. С высокой точностью мы вышли на этот результат. Два фактора было сложно предугадать. Первое — насколько избиратель Зеленского окажется более активен, чем, к примеру, избиратель Петра Порошенко. Второй — голоса за Юлию Тимошенко и ее партию «Батькивщина». У нас каждые выборы был «феномен Тимошенко».

— Что это значит?

— Во время выборов, ранее проводившихся на Украине, она была молодая, красивая, харизматичная. Она популистка. Поэтому Тимошенко оттягивала на себя голоса. К примеру, согласно соцопросам, имеется несколько процентов неопределившихся. Социологи считают, что голоса не определившихся с выбором граждан распределяется пропорционально голосам тех, кто уже определился. Но это не так. Тимошенко на выборах прошлых выборах всегда имела некий бонус голосов. Сейчас же этот бонус был у Зеленского или, например, у Шария. Это дало им толчок, который посчитать было сложно. Выборы — это в любом случае сюрприз.

Зеленский выбирает власть

— Теперь у партии Зеленского есть половина голосов в парламенте. Для Украины это хорошо или плохо?

—Так не бывает, когда или хорошо, или плохо. Для кого-то хорошо, для кого-то — плохо. Для Зеленского — хорошо.

— И для покровительствующего Зеленскому олигарха Игоря Коломойского?

— Для Коломойского тоже хорошо. Я знаю, что говорят в его команде. Они считают, что пока Зеленский находится в рамках выполнения своих обязательств. Сказать, что он вышел за рамки, нельзя. Да, проходят сигналы: там не послушал, там не встретился, там не сделал. Но в целом он находится в обсужденных с Коломойским рамках.

— Собирается ли Зеленский уходить из-под крыла олигарха?

— Проблема Петра Порошенко была в том, что он, выбирая между властью и деньгами, очень часто выбирал деньги. А для политика это не должно быть приоритетом. Зеленскому нужно выбирать власть. Сейчас ему нужно расставлять своих людей на местах, а Коломойскому — отдавать бизнесовые деньги и преференции. Если он потеряет власть, потеряет контроль, то у него не будет потом ни власти, ни денег.

— Одно из программных обещаний Владимира Зеленского — что он добьется окончания войны в Донбассе. Закончится ли война?

— Да, с вероятностью 90 процентов. Минские соглашения будут выполняться руководством Украины в том виде, в котором они были заключены: с федерализацией, прекращением войны и возвращением Донбасса в состав Украины.

«Ножи» для бандеровцев

— Федерализация ждет только Донбасс или весь Юго-Восток Украины?

— Посмотрим. Я говорю сейчас о Донбассе. Проблема Донбасса для Зеленского — очень важный вопрос. Он постарается его решить. Он реально собирается это делать.

Но Зеленский не хочет, чтобы в этом участвовали посредники. Украинский президент хочет напрямую договариваться с Донбассом, в рамках государственных институтов. В этом будут участвовать посол Украины в России, министр иностранных дел Украины, сам президент. Зеленский не хочет, чтобы переговоры шли через Коломойского или Виктора Медведчука. Он хочет быть центром силы и центром принятия решений. Но у России — несколько иная точка зрения. Москва хочет иметь разные точки входа и различные рычаги влияния.

— Какие еще шаги предпримет новый президент после победы своей партии на парламентских выборах?

— Думаю, речь будет идти о нормализации отношений с Россией. Восстановится транспортное сообщение. Влияние радикалов Зеленский будет кардинально уменьшать. Думаю, их ждет «ночь длинных ножей».

— Зачем новому президенту предпринимать такие жесткие меры?

— Зеленскому не нужны другие центры силы. И, по мере решения проблем страны, он постепенно будет брать власть в свои руки. Он берет под свой контроль парламент, он будет наводить порядок со старыми представителями власти, он будет проводить уголовные дела относительно украинских радикалов. Что же касается отношений с Россией — думаю, будет восстановлено транспортное сообщение с Крымом и снова подана вода в Крым через Северо-Крымский канал.

— Пойдет ли Зеленский на признание суверенитета России над Крымом?

— Ни один украинский политик не сможет себе позволить отказаться от Крыма. По крайней мере, до тех пор, пока в Киеве не пройдет... как это у вас в России говорится? Трансфер власти.