Названа самая эффективная летняя диета

Москва, 22 июля. Известная среди диетологов схема питания «Светофор» позволит за считанные дни «испарить» жир, диета идеально подходит для летнего сезона.

Диета «Светофор» пользуется большой популярностью, она очень проста для запоминания, эффективна и не наносит вред здоровью. Тем не менее диетологи рекомендуют прежде чем начинать диету, посоветоваться со специалистом, если есть проблемы с желудком, об этом рассказал эксперт ИА «Версия».

Принцип питания во время самой эффективной летней диеты крайне прост. Необходимо придерживаться правила светофора: в первый день есть овощи и фрукты только красного цвета, во второй – желтого, в третий – зеленого. Придерживаться такой диеты необходимо в течение двух недель.

К примеру, в понедельник можно питаться томатами, красными яблоками, клубникой и другими красными фруктами и овощами, во вторник следует есть желтый перец, ананасы, апельсины, желтые яблоки и другие желтые продукты, а в среду — киви, зеленый горошек, огурцы и зеленые яблоки.

Кроме того, эксперты советуют устраивать «разгрузочные» дни. Однако даже в такие дни не стоит усердствовать с мучным и сладким. При соблюдении диеты и занятиях спортом можно сбросить за две недели до шести килограммов.

Гастроэнтеролог Виктория Суджиянова рассказала, что многим людям можно есть овощи только после термической обработки, это связано с проблемами с пищеварением. Эксперт назвала овощи, от которых лучше отказаться из-за проблем с желудком.