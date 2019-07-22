Эксперт оценил результат жеребьевки Лиги чемпионов для «Краснодара»

Санкт-Петербург, 22 июля. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Краснодар» сыграет с «Порту».

Игнатьев отметил, что на сегодняшний день сложно понять, что из себя представляет «Порту».

«Все-таки команда изменилась в межсезонье, а чемпионат еще не стартовал, — пояснил он в беседе с ФАН. — Если говорить о предыдущих годах, то для нас это не самый удачный жребий. Во-первых, это гранд португальского футбола, который соткан из очень одаренных футболистов. Во-вторых, они стабильны в своих результатах, регулярно участвуют в основном турнире Лиги чемпионов, занимают высокие места в рейтинге. В-третьих, это кузница кадров. Для них Лига чемпионов, как и продажа игроков — способ завоевания места под солнцем, на этом основана финансовая жизнеспособность клуба. Поэтому к Лиге чемпионов они готовятся очень скрупулезно».

Первый матч команд пройдет 7 августа в Краснодаре и начнется в 20.00. Ответная игра — 13 августа в 22.00 в Португалии.