Шеф-редактор «Пусть говорят» скончался в возрасте 29 лет

Москва, 22 июля. Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

«Он за каждую программу переживал. Он каждую ночь не спал. Он волновался, он сам, несмотря на то, что он шеф-редактор, всегда все делал. И героям звонил, и не стеснялся любой работы. Он мог и ночевать с героем в гостинице, не важно, что бы он ни делал, он всей душой был там», — рассказывает вдова и коллега Дениса — Алина Коновалова.

По ее словам, в своей работе Денис Коновалов больше всего любил помогать простым людям. Его эфиры воссоединяли семьи, и самого журналиста это тоже делало счастливым. Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов отметил, что Коновалов с кем угодно мог найти общий язык.

Отметим, что «Пусть говорят» является одним из самых рейтинговых ток-шоу Первого канала наряду с «Голосом», «Голосом 60+» и «Временем». В декабре прошлого года ведущий Дмитрий Борисов заявил о качественных изменениях в передаче.