В июле текущего года стало известно о задержании в Ливии двух граждан Российской Федерации. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал о содержании его сотрудников в ливийской тюрьме. Они открыто занимались социологическими исследованиями, за что их обвинили во «вмешательстве» в выборы. По словам правозащитников, незаконное удержание граждан России — новый политический тренд для Ливии.

«Мы долго хранили информационное молчание и широко не комментировали историю с задержанием, по сути, похищением наших коллег в Ливии. Потому что надеялись решить вопрос без дополнительного скандала, без хайпа, который обычно сопровождает волны в СМИ. Задача была, чтобы российские граждане вернулись домой, но, к сожалению, по-хорошему решить вопрос невозможно с теми людьми, которые сейчас пытаются изобразить из себя официальные власти в Ливии, занимаются политическим шантажом, занимаются политическим терроризмом», — объяснил молчание Александр Малькевич.

В тюрьме Триполи сейчас удерживаются четыре россиянина: глава полевой исследовательской группы Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и его переводчик, а также два моряка, задержанных ливийскими властями ранее. По словам президента Фонда защиты национальных ценностей, сейчас защитой задержанных россиян не занимается никто: ливийские адвокаты отказываются защищать русских, а иностранным юристам запрещает вести в Ливии адвокатскую деятельность местный закон.

«Ситуации в Ливии сейчас вышла из-под контроля. Недаром социологические исследования, в частности те, за которые сегодня наши ребята сидят в заложниках, показывают, что большая часть ливийцев все-таки скучают по временам Муаммара Каддафи. Тогда при всех очевидных минусах все-таки плюсов было больше, и вот этой суматохи, когда правая рука не знает, что делает левая, такого не было. Люди скучают по порядку, по стабильности. Безусловно, то, что сегодня произошло с гражданами РФ: два моряка и два социолога удерживаемые в заложниках по надуманным абсолютно обвинениям, якобы они вмешивались в выборы в Ливии, которых и не было и закона о выборах нет — это вопиющая несуразица, такого не должно быть», — подчеркивает специальный корреспондент РИА ФАН Аббас Джума.

Очевидно, что результаты исследований, которые проводились сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей в Ливии, явно не устроили политическую верхушку государства. А обнародование результатов может сказаться на их положении в западном мире. Российских ученых и социологов боятся, а задержания, аресты и изоляция — самый простой и самый бесчеловечный способ борьбы с правдой. Причем, методы явно навязаны ливийцам извне — и это подтверждается результатами исследований.

«Любая информация, связанная с реальным уровнем поддержки тех или иных политических фигур, может как-то повлиять на ситуацию. Думаю, что наша работа дала бы реальную картину отношения самих ливийцев к нынешним политическим лидерам. Кто-то из людей, принимающих решение в Триполи, решил, что эту ситуацию надо пресечь. Принято это решение по собственной инициативе или с подачи неких внешних иностранных игроков, мы долгое время не знали, но сейчас стало очевидно, что они сделали это не без подсказки со стороны некоторых западных стран»,— Александр Прокофьев, сотрудник Фонда защиты национальных ценностей.

Это не первый случай, когда правительство Триполи берет в плен иностранных граждан для дальнейшего размена. И главная цель русской миссии сейчас — освободить социологов и моряков, которые также содержатся в тюрьме иностранного государства незаконно.

