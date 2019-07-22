СТС убрал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу об украинцах

Москва, 22 июля. Российский телеканал СТС вырезал из боевика режиссера Ф. Гэри Грея «Ограбление по-итальянски» фрагмент с фразой про украинцев, отметили СМИ.

Радиостанция «Говорит Москва» обратила внимание, что фразу одного из героев немного сократили. Так, один из героев говорит на английском языке фразу: «Если что-то я и знаю, это то, что нельзя переть против матери природы, тещи и «долбаных украинцев».

СТС сократил фразу: «Я уяснил давно — нельзя переть против природы, против тещи». Фраза персонажа резко обрывается, а затем начинает говорить главный герой Чарли Крокер, роль которого исполнил американский актер Марк Уолберг.

«Ограбление по-итальянски» с вырезанной фразой показали на СТС 16 июля, отметила «Газета.ру». Телеканал пока не прокомментировал данную ситуацию.

Фильм «Ограбление по-итальянски» вышел в мировой прокат в 2003 году, напомнил «Ридус». Картина рассказывает о грабителе Джоне Бриджере, который решил уйти на покой. Но впереди у его команды последнее задание, которое в конечном итоге проходит как по нотам. Однако после завершения веселье преступников омрачено предательством. Главные роли в фильме исполнили Шарлиз Терон, Марк Уолберг, Дональд Сазерленд и Джейсон Стэйтем.