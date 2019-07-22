Шнуров заявил, что все в жизни делает исключительно ради денег

Москва, 22 июля. Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дал откровенное интервью, во время которого признался, что все в своей жизни делает исключительно ради денег.

Возглавляемый исполнителем музыкальный коллектив выступил на фестивале «Нашествие», который прошел с 19 по 21 июля в Тверской области. Шнуров в связи с участием в мероприятии дал интервью станции «Наше радио», в котором признался, что принимает участие только в коммерческих проектах.

«Если что-то делается не ради денег, то мне это не интересно никак. Это прямо установка. Там, где деньги не участвуют, там меня вы не увидите», — заявил исполнитель.

В этом же ключе он ответил и на вопрос о роспуске «Ленинграда», заявив, что после успешного стадионного тура ни его коллективу, ни другим группам выступать пока не стоит.

«Все деньги, которые были у людей, мы собрали. Поэтому «доить» сейчас Россию уже смысла никакого нет», — цитирует его НСН.

О решении фронтмена рок-группы распустить коллектив стало известно весной, пишет «Ридус». Шнуров написал тогда в Instagram, что собирается завершить концертную деятельность, а перед этим планирует отправиться со своим коллективом в последний тур.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что решение Шнурова завершить концертную деятельность в составе группы «Ленинград» можно считать либо рекламным ходом и попыткой набить себе цену, либо осознанным шагом перед стартом политической карьеры.

В середине февраля, напомним, Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре, передает «Царьград». Ранее лидера группы назначили ведущим новой версии программы «Форт Боярд» на телеканале СТС.