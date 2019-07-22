Мосгоризбирком опроверг слухи об отбракованных из-за Excel подписях

Москва, 22 июля. Московская городская избирательная комиссия опровергла информацию о том, что якобы подписи москвичей в поддержку кандидатов в депутаты Московской городской думы были отбракованы из-за нулей в серии и номере паспорта.

Кандидат в МГД Анастасия Брюханова ранее написала в Twitter, что ее не допустили к участию в выборах из-за забракованных подписей. Бывший муниципальный депутат Максим Кац выразил уверенность, что Федеральная миграционная служба якобы не посчитала москвичей, у которых серии или номера паспортов начинались на «0». Кац заявил, якобы это связано с программой Excel, которая удаляет нули в начале чисел.

В Мосгоризбиркоме уверили кандидатов в Мосгордуму, что умеют пользоваться программой, а размышления об отбракованных подписях из-за нулей в паспортах не соответствуют действительности.

«Как избирательные комиссии при формировании запросов, так и миграционная служба при ответе на них, учитывали возможность пропуска значения «0» и не браковали такие подписи», — сообщили в Мосгоризбиркоме в комментарии РИА Новости.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. О желании участвовать в выборах заявили более 400 кандидатов, однако после первого этапа кандидатов осталось 290. Для регистрации кандидатов необходимо было предоставить достоверные подписи москвичей в свою пользу, однако на этом этапе из предвыборной гонки выбыли 57 человек.

Стоит отметить, что Мосгоризбирком не зарегистрировал всех кандидатов, у которых были найдены нарушения или которым не хватило подписей для регистрации. В числе тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли: Мария Коледа, Андрей Соколов, Дмитрий Булыкин, Ирина Собянина, Сергей Троицкий, члены «Яблока» Сергей Митрохин и Елена Русакова, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений.

Несмотря на то, что в регистрации было отказано представителям самых различных политических сил, о своем несогласии с решением комиссии заявили так называемые «независимые кандидаты» из соратников Алексея Навального.

Несогласные с решением МГИК «оппозиционеры» решили устроить митинг в Москве 20 июля, они пригрозили продолжать акции до тех пор, пока их не зарегистрируют на выборы. Однако уже на второй день митинг «сдулся», москвичи отказались поддерживать «независимых кандидатов».

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что требования зарегистрировать на выборы всех оппозиционеров, которых не допустили к избирательной гонке из-за большой доли «брака» в сданных в МГИК подписях, является политическим шантажом. При этом ни один из 57 кандидатов не подал официальную апелляцию на решение комиссии.

Стоит отметить, что решение Мосгоризбиркома о «нарисованных» подписях за кандидатов от Навального не стало новостью. В ходе предвыборной кампании навальнистов неоднократно уличали в подделке подписей. Общественник Илья Ремесло сообщил, что Мосгоризбирком обнаружил несоответствия в подписных листах оппозиционных кандидатов. Расследование показало, что часть подписантов в пользу оппозиционных кандидатов мертвы. Кроме того, в столице были раскрыты штабы по рисовке подписей в пользу кандидатов из оппозиции.