Затулин предупредил об опасностях победы партии Зеленского на выборах в Раду

Пророссийские избиратели на Украине голосовали не только за «Оппозиционную платформу — за жизнь», но и за партию «Слуга народа», возглавляемую президентом Владимиром Зеленским, и в России должны учитывать это обстоятельство. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

Самому же Зеленскому, по словам собеседника ФАН, в самое ближайшее время придется ставить на место радикальных националистов, если он не хочет в недалеком будущем получить новый майдан.

Кроме того, парламентарий считает, что Зеленский попытается вернуть Донбасс под контроль Киева с помощью пиар-манипуляций.

Зеленский достиг желаемого

— Судя по предварительным результатам выборов в Верховную раду, партия Зеленского «Слуга народа» набирает большинство мандатов. Впервые в условиях «незалежной» Украины это позволит победившей партии принимать важнейшие решения в парламенте, не входя в коалицию с другими политическими силами. Однако президентская партия собрана из достаточно разношерстной публики. Есть ли вероятность, что в ней в скором времени возникнут нестроения, которые в итоге приведут к расколу?

— Партия Зеленского, действительно, собрана во многом из самых разных людей, в основном не проявивших себя в политике. И делая свои первые шаги в этой области, они, конечно, будут ориентироваться на Зеленского. У них ничего нет за душой, кроме того, что они причастны к президенту Украины, который через «Слугу народа» провел их в парламент.

Поэтому перспектива раскола партии Зеленского может появиться в будущем, только если у ее лидера сильно упадет рейтинг или в стране случатся какие-то коллизии. Но нет никаких оснований предполагать, что, едва попав в парламент, члены его партии начнут плести интриги и выступать против шефа.

Я предсказывал с первых шагов президентской кампании на Украине, что президентом будет Зеленский. Меня с пеной у рта опровергали. Мои оппоненты были уверены, что Петр Порошенко сохранит пост президента, поскольку за ним якобы — поддержка Вашингтона. Потом на эту тему замолчали, но никаких выводов не сделали.

В ходе предвыборной кампании в Верховную раду я говорил о том, что Зеленскому, судя по всему, не придется создавать никаких коалиций в парламенте, поскольку «Слуга народа» получит большинство. Политологи же рассказывали, что Зеленский не наберет нужных голосов по мажоритарным округам. И что мы видим? Сегодня «волшебным образом» получается так, что у президентской партии нет необходимости создавать с кем-то коалицию.

— То есть Зеленский, в самом деле, коалиции создавать не будет, вы уверены в этом?

— Вчера с совершенно очевидной целью Зеленскому подбросили вопрос о том, будет ли он создавать коалицию с партией Святослава Вакарчука «Голос». Зеленский ответил уклончиво. И теперь уже полдня рассказывают, что «Слуга народа» и «Голос» обязательно объединятся.

Я же считаю, что Зеленскому Вакарчук, у которого явно закружилась голова от успехов, не нужен. Разве только для того, чтобы «растворить» его сторонников в большинстве своих. Такой ход тоже возможен, но я думаю, что его Зеленский сейчас предпринимать не будет.

Очевидно, что в результате скоропалительной избирательной парламентской кампании, которая была устроена только для того, чтобы новый президент закрепил свой предыдущий успех, Зеленский достиг желаемого. Причем сделал это в основном за счет голосов доверчивых избирателей Юго-Востока Украины.

Нам постоянно рассказывают, что пророссийская сила в новом украинском парламенте — это «Оппозиционная платформа — за жизнь». На самом деле, если судить по тому, как голосовали жители Юго-Востока, они в первую очередь возлагают надежды на «Слугу народа». И лишь во вторую очередь — на «Оппозиционную платформу — за жизнь». И надо, чтобы Зеленский это понимал. Чтобы он знал, что рискует рейтингом, если будет вести политику, которая не устроит жителей из юго-восточных регионов «незалежной».

Осколки «Партии регионов»

— Какая роль в этом случае должна быть отведена партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», с точки зрения Москвы, для налаживания отношений двух стран?

— Партия Бойко-Рабиновича-Медведчука может нам в этом помочь, а может и помешать. Кстати, на нашем телевидении «Оппозиционную платформу — за жизнь» пытаются представить партией, единственный лидер которой — Виктор Медведчук. Но он не первый и не второй в списках партии, а лишь третий. И такое выпячивание Медведчука в российских СМИ может создать ему проблемы в партии, что приведет к размежеванию — так же, как это произошло в «Оппозиционном блоке».

В России нужно сделать определенные выводы. Не надо самих себя убеждать, что «наше все» на Украине — это Медведчук. Считать, что российское влияние на Украине ограничивается голосами избирателей, отданными за «Оппозиционную платформу — за жизнь», значит заведомо сужать свои возможности. Ситуация более сложная и разноплановая.

12—13% голосов избирателей — это все-таки немного. И причина как раз в том, что в списке партии Бойко-Рабиновича-Медведчука много политиканов, людей, надоевших избирателям. В частности, я имею в виду Сергея Левочкина, который находится в головной части списка и оказывает большое влияние на партийную политику. При этом Левочкин зарекомендовал себя как человек, который вел двуличную политику, когда был главой администрации президента Януковича. А в дни «Евромайдана» совершил предательство своего руководителя.

Да и самому Медведчуку в начале «нулевых», когда он был главой администрации президента Кучмы, ничто не мешало внести в Верховную раду законопроект о придании русскому языку статуса второго государственного на Украине. Однако он не сделал этого.

Избирателям Юго-Востока Украины странно будет слышать, что такие люди — самые пророссийские в стране. Пока в «Оппозиционной платформе — за жизнь» никак не обозначили своей «пророссийскости», кроме того, что показывают готовность договариваться по поставкам российского газа на Украину по льготной цене.

«Оппозиционная платформа — за жизнь» — это осколок «Партии регионов». И чтобы войти в парламент, партия согласилась взять в свои ряды Медведчука, имеющего связи с Россией. Лишь благодаря этому он получил относительно неплохой результат. Иначе «Оппозиционная платформа — за жизнь» получила бы примерно столько же голосов, сколько другой осколок «Партии регионов» — «Оппозиционный блок» (порядка 3—4%). Несмотря на то, что за партией стоит олигарх Ринат Ахметов, хотя его и нет в партийных списках.

То есть на Украине избиратели, которые выступают за конструктивные отношения с Россией, нуждаются в новом импульсе, в новых лицах. Это тот вывод, который нам надо сделать.

В Донбассе Зеленский ставит на пиар

— Можно ли сказать, что националисты на этих выборах в Верховную раду потерпели поражение?

— На данный момент не стоит обольщаться. Никакого триумфа пророссийских сил нет. Произошла «сезонная» пересменка в националистическом лагере. Пришли менее известные и «токсичные» силы, в частности партия «Голос». Это политпроект Джорджа Сороса. И в данном случае России и, главное, самому Зеленскому надо увидеть в этом угрозу, поскольку партия Вакарчука совершенно точно будет подсиживать лидера «Слуги народа».

Именно Святослав Вакарчук сегодня имеет большие перспективы для роста. Поскольку он буквально из ничего получил 6% голосов избирателей, обойдя много других партийных проектов. Произошло это при поддержке Западной Украины и Запада вообще. На это надо обратить внимание на перспективу.

Я уверен, что сейчас Зеленский постарается взять реванш за все унижения и оскорбления, которые он уже претерпел от Порошенко и его компании. У меня нет сомнения, что вылетит со своего поста генпрокурор Украины Юрий Луценко. Я уверен, что Зеленский будет максимально раскручивать тему наказания коррупционеров времен Порошенко, включая самого экс-президента. Конечно, в той степени, в какой он сможет это сделать, учитывая «друзей» Порошенко на Западе.

— Главный вопрос сегодня к Зеленскому — вопрос о мире в Донбассе.

— Да, он много наобещал по поводу прекращения огня, и обмена пленных, и выполнения минских соглашений. До сих пор мы со стороны Зеленского, если исключить его телефонный разговор с Владимиром Путиным, видели одни голые понты. Он рассказывает, что решит все вопросы, в том числе добьется возвращения задержанных в России украинских моряков, но совершенно не объясняет, как собирается этого добиваться.

Это говорит о том, что своими «понтами» Зеленский лишь пытается замаскировать тот факт, что никакого долгосрочного плана действий у него нет. Вся его надежда — на свои широкие пиар-возможности. Это, собственно, единственное, что он умеет хорошо делать, — манипулировать общественным мнением.

Он надеется, в частности, что сумеет перетянуть граждан ДНР и ЛНР на свою сторону. Не с помощью артобстрелов вернуть эти регионы на Украину, а с помощью разного рода пиара. И это надо иметь в виду как серьезную опасность.

Зря в России многие аналитики думают, что все будет как при Порошенко, просто со временем продолжится, мол, вялотекущая война в Донбассе. Те обстрелы, которые при Зеленском имеют место в Донбассе, — на данный момент свидетельство того, что киевская власть не способна полностью контролировать ситуацию в стране, и в зоне боевых действий в частности.

Ставку, по всей видимости, Зеленский будет делать на то, чтобы испытать Донбасс медными трубами, а не огнем и водой. Других планов у Зеленского нет. Мы даже не видим людей, которые от имени нового президента Украины озвучили, как киевская власть собирается решать проблему обмена пленными.

Порошенко будет защищаться

— Будут ли те националистические силы, которые не смогли пройти в Верховную раду, пытаться устроить очередной майдан или как-то иначе помешать Зеленскому?

— Поведение украинских националистов сегодня можно сравнить с похмельным синдромом. Это относится и к экс-президенту Порошенко. При этом они ведут себя очень нагло, надеясь своей наглостью парализовать Зеленского. Националисты ведут себя так, как будто победители именно они. Рассказывают, что они добьются и чего не допустят.

Порошенко попытается сделать свою небольшую фракцию в Верховной раде неким центром и рупором националистических сил в стране, включая тех политиков, кто остался за бортом парламента. Он будет добиваться негласной координации действий с «Правым сектором»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), с Радикальной партией Олега Ляшко и так далее.

Порошенко сейчас будет пытаться выглядеть главной и единственной надеждой националистов в украинской власти. И, конечно, он будет пытаться вставлять палки в колеса новому парламенту во всех случаях, когда ему это будет выгодно. Прежде всего, таким образом он будет защищать себя — поскольку ему надо отвлекать внимание публики от заведенных против него уголовных дел. Его активность сейчас — способ самозащиты.

При этом в ход могут пойти и привычные в последние годы на Украине приемы «майданного шантажа». Насколько Порошенко таким образом сможет добиваться своих целей, зависит от того, сумеет ли Зеленский поставить на место пресловутых радикалов. Есть ли вообще у него такая цель или нет.

Некоторые мои коллеги, например Владимир Соловьев, считают, что Зеленский сам националист и с радикалами всерьез бороться не будет. Может, новый президент Украины и недалеко ушел от Порошенко по своим политическим взглядам, но для Зеленского сейчас вопрос отношения к радикалам — это вопрос власти. Если он хочет крепко держать власть в своих руках, ему надо ставить националистов на место. Иначе они поставят на место его самого через некоторое время.

Напомним, сегодня в украинских СМИ появились сообщения об исчезновении генерального прокурора страны Юрия Луценко. По словам украинского юриста Андрея Портнова, который при президенте Викторе Януковиче занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента Украины, обязанности генерального прокурора страны с сегодняшнего дня исполняет первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.

Позже пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган опровергла эту информацию в Facebook, заявив, что генпрокурор находится в официальном отпуске. «А вот наши враги исчезнут, как роса на солнце», — добавила она. В настоящий момент против Луценко возбуждено несколько уголовных дел.

1 Организация запрещена на территории РФ.