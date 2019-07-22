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Мосгорсуд вынес приговор двум гражданам РФ за разглашение гостайны

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Мосгорсуд вынес приговор двум гражданам РФ за разглашение гостайны

Москва, 22 июля. Московский городской суд вынес приговор двум гражданам России по обвинению в разглашении государственной тайны.

Мосгорсуд признал виновными разглашение гостайны Алексея Кондратьева и Анну Асееву. Кондратьеву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Асеевой назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

По данным РИА Новости, Кондратьев являлся помощником начальника штаба воинской части 51087. Кондратьев позвонил Асеевой и попросил ее передать информацию, которая являлась государственной тайной. Материалы дела содержат гриф «совершенно секретно», поэтому судебное разбирательство осуществлялось в закрытом режиме.

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