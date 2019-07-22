Более 500 российских туристов застряли в аэропорту в турецкой Анталье

Пассажиры чартерного рейса ZF8884 (Анталья — Москва) авиакомпании Azur Air застряли в зоне вылета турецкого аэропорта и не могут вернуться на родину, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам туристов, они сдали багаж, получили посадочные талоны и прошли таможенный контроль, однако вылететь им так и не удалось. Более 500 россиян, среди которых много пожилых людей и детей, с 6 часов утра (по московскому времени) находятся в аэропорту Антальи.

«В 4.20 утра нас забрали из отелей развозкой Anex tour в аэропорт, вылет рейса был запланирован на 8.50. Мы приехали вместе с гидом в аэропорт к 6.00, регистрация началась только около 7.00 Всех зарегистрировали, мы сдали багаж, получили посадочные талоны, прошли таможенный контроль и зашли в зону аэропорта. В 8.45 появилась информация на табло, что не будет вылета и рейс отложен до 13.45. Все стали ждать. Некоторые пошли к охране, но через зону паспортного контроля обратно не выпускали. Мы подошли к сотрудникам аэропорта, те позвонили туроператору и попросили спуститься к ожидающим. А представитель оператора нам сказал, что ответственность на перевозчике — дескать, вы уже зашли в зону аэропорта, и попросили ждать дальнейшей информации», — поделилась с корреспондентом ФАН одна из пассажирок рейса.

По словам туристов, в 13.10 россиян пригласили к стойке для вылета, однако рейс вновь перенесли на неопределенное время.

«Где-то в 13.10 появилась информация — подходите к стойке для вылета, весь рейс пошел туда. Рейс чартерный, это порядка 500-600 человек. Мы подошли, чтобы выйти уже, сесть в автобусы и поехать к самолету, но нам вновь сказали, что по техническим причинам рейс отложен и нас попробуют рассадить по другим самолетам в 20.00 и 20.45. А потом пошла информация, что основной вылет будет завтра после полудня. Люди просят отвезти их в отель, а им говорят, что сейчас сезон и мест в отелях нет, дескать, сидите и ждите здесь. В город выйти невозможно, — добавила собеседница ФАН.

Ранее ФАН сообщало о том, что самолет в Анталию авиакомпании Azur Air был задержан в «Шереметьево» на 16 часов из-за технической неисправности.