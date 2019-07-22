Украинская оппозиция намерена отменить закон о госязыке

Киев, 22 июля. Украинская партия «Оппозиционная платформа» намерена отменить скандальный закон о государственном языке, который устанавливает практически полную монополию на украинский язык. Об этом в понедельник заявил один из лидеров партии Вадим Рабинович.

«Закон «Про мову» был внесен бандой Порошенко перед концом президентского срока, чтобы еще больше расколоть страну. Мы обязательно этот закон будем торпедировать, делать все, чтобы его убрать», — пояснил он KP.ru.

По его словам, принятый документ является настоящим издевательством над русскоязычным населением и оторван от реальности. Законопроект разрешает выпускать СМИ на крымско-татарском языке и языках народов Евросоюза. Однако в действительности эти языки практически не используются на Украине, а вот на русском говорит половина страны.

Рабинович добавил, что закон об образовании, который также обязывает использовать украинский язык, в свое время не был отменен Конституционным судом, однако это было время правления президента Петра Порошенко. Теперь же судебные перспективы отмены дискриминационных норм могут быть другими, уверен Рабинович.

Напомним, что закон о госязыке, который уже прозвали законом о тотальной украинизации, вступил в силу 16 июля. Он вводит монополию на украинский язык практически во всех сферах жизнедеятельности — в школах, больницах, судах, СМИ, магазинах, парикмахерских, ресторанах и так далее. Кроме того, врачи, учителя и чиновники должны будут время от времени сдавать экзамен на знание украинского.

По мнению политологов, данный законопроект нарушает конституцию Украины, а также европейские нормы. Россия пыталась организовать заседание по данному вопросу, однако Совбез ООН отклонил предлагаемую ей повестку.