Эксперт объяснил рекорд по фактам незаконной агитации на выборах в Раду

Избирательная кампания, которая предшествовала досрочным выборам в Верховную раду, стала рекордной в стране по количеству фактов незаконной агитации, по словам председателя Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексея Кошеля.

«Эта кампания является рекордной за всю историю наблюдения нашей организацией, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет относительно фактов незаконной агитации», — заявил Кошель.

Согласно данным КИУ, 20—21 июля в различных регионах Украины были размещены материалы, в которых прямо или косвенно присутствовала незаконная агитация в пользу конкретных партий и кандидатов в депутаты.

Большое число фактов незаконной агитации связанно с тем, что у политических партий не было достаточно времени подготовиться к предвыборному периоду, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова, политолог Богдан Безпалько.

«Во-первых, они не могли реализовать обычный сценарий пропаганды среди населения. Во-вторых, произошла определенная дихотомия, которая выражается в противопоставлении Зеленского с одной стороны, и националистического кластера и всех сочувствующих с другой стороны. Каждая из сторон считала себя вправе нарушать какие-то мелкие правила ввиду более высоких целей. Однако нужно учитывать тот факт, что законодательное, судебное, исполнительное и конституционное пространство Украины начало сильно разрушаться после оранжевой революции в 2004-2005 гг., но после Евромайдана оно стало разрушаться более стремительно» — заявил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, на территории Украины происходили массовые всплески криминализации, убийства, торговля оружием, отметил эксперт.

«Это все в гораздо большей степени должно беспокоить украинские элиты, чем то, что было зафиксировано какое-то количество мелких нарушений. Сам президент Зеленский во время выборов тоже допустил нарушения, сфотографировавшись с бюллетенями. Это нарушения, но не столь принципиальные как убийство адвоката Юрия Грабовского», — считает Безпалько.

По его мнению, несмотря на большое количество мелких нарушений, выборы прошли спокойно, в штатном режиме.

«Более того, они в принципе отражают настроения населения, которое выбрало президента несколькими месяцами ранее. Они были вполне предсказуемыми. Все те партии, которые, по мнению политологов, должны были пройти в парламент, туда прошли», — резюмировал Безпалько.

Ранее в КИУ сообщили, что голосование на выборах в Раду прошло в соответствии с нормами украинского законодательства и международных стандартов.