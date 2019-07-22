Марш бельгийских кадетов рассмешил соцсети

Брюссель, 22 июля. Бельгийские кадеты, которые вразнобой маршировали на параде по случаю национального дня, рассмешили пользователей социальных сетей. Видео появилось на Reddit.

На просторах Интернета появился видеоролик, на котором кадеты маршируют по площади в Брюсселе перед королем Бельгии Филиппом. Отсутствие синхронности в марше военных вызвало настоящую умору у юзеров. Созданное в этом году в Бельгии новое подразделение, в состав которого вошли юноши от 16 до 18 лет, идут по площади не только как роботы, но и вразнобой, отметило издание Newsmonkey.

«Микроинсульт», — предположил candiedcrow. «Это шутка, да?» — не поверил увиденному keetojm. «Я думаю, что понял проблему. Руки и ноги лидера не синхронизированы, и все кадеты пытаются скопировать его, чтобы сделать это «правильно». Наступает безумие», — объяснил несинхронность в действиях кадетов AgencyandFreeWill. «Как же его руки и ноги качаются с разной скоростью!?» — сыронизировал ThatOtherGuy_CA. «Это красота и грация. Это лучшая защита Бельгии», — пошутил Narrow_River.

Многие пользователи отметили, что им больно видеть, как маршируют бельгийские военнослужащие.