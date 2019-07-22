Киев, 22 июля. Минские соглашения никогда не приведут к завершению гражданской войны на юго-востоке Украины, а, наоборот, станут шагом на пути к «капитуляции перед Москвой» и к «голодомору», заявил депутат Рады от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» Иван Крулько.

В эфире украинского телеканала ZIK парламентарий указал, что его партия будет отстаивать возвращение мира в стране, однако «не путем сдачи национальных интересов и капитуляции».

«Мир путем капитуляции – это не мир, это еще большее продолжение войны и дальнейшая сдача украинской независимости и территориальной целостности», — добавил Крулько.

Высказывание депутата Рады возмутило киевского медиа-менеджера Дмитрия Розенфельда.

«Вас унесло! Минские соглашения – капитуляция?» – уточнил он.

Крулько в ответ разозлился и продолжил настаивать на своем, в связи с чем последовал закономерный вопрос собеседника, будет ли «Батькивщина» голосовать за минские соглашения. Депутат от партии Тимошенко назвал минские соглашения «маразмом».

«Мы считаем, что эти минские соглашения – чистой воды маразм, который не работает, и очевидно, что эти соглашения никогда не приведут к решению войны в Донбассе», – заключил депутат.

Гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений — документ, направленный на урегулирование гражданского конфликта на юго-востоке Украины. Его согласовали руководители Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» 11—12 февраля 2015 года на саммите в Минске. Позднее минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Украина неоднократно и бездоказательно обвиняла Россию якобы во «вмешательстве» во внутренние дела государства. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и желает государству преодоления кризиса и установления мира. Однако Киев продолжает недружественные действия в адрес России и даже объявил ее «страной-агрессором».