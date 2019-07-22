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Депутат от «Батькивщины» назвал минские соглашения «маразмом»

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Депутат от «Батькивщины» назвал минские соглашения «маразмом»

Киев, 22 июля. Минские соглашения никогда не приведут к завершению гражданской войны на юго-востоке Украины, а, наоборот, станут шагом на пути к «капитуляции перед Москвой» и к «голодомору», заявил депутат Рады от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» Иван Крулько.

В эфире украинского телеканала ZIK парламентарий указал, что его партия будет отстаивать возвращение мира в стране, однако «не путем сдачи национальных интересов и капитуляции».

«Мир путем капитуляции – это не мир, это еще большее продолжение войны и дальнейшая сдача украинской независимости и территориальной целостности», — добавил Крулько.

Высказывание депутата Рады возмутило киевского медиа-менеджера Дмитрия Розенфельда.

«Вас унесло! Минские соглашения – капитуляция?» – уточнил он.

Крулько в ответ разозлился и продолжил настаивать на своем, в связи с чем последовал закономерный вопрос собеседника, будет ли «Батькивщина» голосовать за минские соглашения. Депутат от партии Тимошенко назвал минские соглашения «маразмом».

«Мы считаем, что эти минские соглашения – чистой воды маразм, который не работает, и очевидно, что эти соглашения никогда не приведут к решению войны в Донбассе», – заключил депутат.

Депутат от «Батькивщины» назвал минские соглашения «маразмом»

Гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Депутат от «Батькивщины» назвал минские соглашения «маразмом»

Комплекс мер по выполнению минских соглашений — документ, направленный на урегулирование гражданского конфликта на юго-востоке Украины. Его согласовали руководители Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» 11—12 февраля 2015 года на саммите в Минске. Позднее минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Украина неоднократно и бездоказательно обвиняла Россию якобы во «вмешательстве» во внутренние дела государства. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и желает государству преодоления кризиса и установления мира. Однако Киев продолжает недружественные действия в адрес России и даже объявил ее «страной-агрессором».

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Источник: ПолитНавигатор
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