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Многодетным семьям России помогут с ремонтом

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Многодетным семьям в РФ помогут с ремонтом

Москва, 22 июля. В России планируют помогать многодетным семьям с ремонтом их жилья. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством министра МВД Владимира Колокольцева предложила МЧС проработать данный вопрос.

Проработкой данного вопроса займутся в МЧС по рекомендации правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Документ за подписью главы правительственной комиссии министра МВД Владимира Колокольцева находится в распоряжении Федерального агенства новостей.

Так, многодетным семьям хотят помочь отремонтировать печные отопления, заменить при необходимости электропроводку, чтобы обезопасить жилье от пожаров.

По словам руководителя проектов по безопасности Сергея Победоносцева, многие дома требуют полного капитального ремонта, а не только замены отдельных объектов. Только в таком случае меры будут эффективны. 

Многодетным семьям в РФ помогут с ремонтом

Это отличная инициатива, считает член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. По его словам, помогать необходимо не только семьям с несколькими детьми, но и пенсионерам. Их дома также могут находиться в опасном для жизни состоянии.

Ранее правительственная комиссия предложила МЧС вести агитацию среди населения в сфере безопасности с последующей установкой в жилых домах датчиков, оповещающих о возгорании.

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