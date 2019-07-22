Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин снял с Эритреи действовавшие 10 лет санкции

384
0 Оставить комментарий

Путин снял с Эритреи действовавшие 10 лет санкции

Москва, 22 июля. Президент России Владимир Путин снял с Эритреи ограничительные меры, который действовали почти 10 лет.

В 2009 году в отношении Эритреи были введены экономические санкции. Спустя четыре года вступило в силу оружейное эмбарго. Снятие ограничительных мер по решению Совбеза ООН стало возможно в связи с позитивными изменениями в регионе Африканского Рога, в частности подписанием мирного соглашения между Эритреей и Эфиопией.

«В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2444 от 14 ноября 2018 года, предусматривающей отмену мер, введенных в отношении Эритреи, постановляю признать утратившими силу положения указа президента Российской Федерации от 22 июля 2010 года №933 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 года» в части, касающейся мер, введенных в отношении Эритреи», — говорится в документе, подписанном президентом РФ.

Путин снял с Эритреи действовавшие 10 лет санкции

В марте этого года президент Южного Судана Сальва Киир провел встречу с президентом Эритреи Исайясом Афеворки и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, на которой стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также дальнейшее развитие экономических связей между странами.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров