Подписчики обрушились на Рудковскую за розовое «платье Брежневой»

Москва, 22 июля. Подписчики российской телеведущей и продюсера Яны Рудковской обрушились с критикой на женщину за выбор платья, в котором она появилась на свадьбе режиссера Резо Гигинеишвили и бизнес-вумен Надежды Оболенцевой.

Рудковская выложила в Instagram фотографию и несколько видеороликов, в которых она щеголяет в пышном розовом платье с открытыми ногами. Телеведущая даже устроила проход по лестнице, словно на подиуме, чтобы показать свой наряд с разных углов.

Тем не менее, подписчикам выбор Рудковской в большинстве своем не понравилось. Многие отметили безвкусность платья, которое к тому же плохо идет своей владелице, а другие и вовсе решили, что Рудковская донашивает вещи за Верой Брежневой. Дело в том, что бывшая участница группы «ВИА Гра» за несколько дней до этого тоже выкладывала фотографию в точно таком же розовом платье.

«Вы взяли в прокат у Веры Брежневой это платье?» — пишет один из комментаторов. «Яна, простите, ужасная безвкусица», — говорится в другом сообщении под постом. «Яна, без обид, Но вам не идут такие платья! Сугубо личное мое мнение. И что на премии Муз ТВ платье не очень. Вам идут короткие или пусть даже длинные, но без вот этих фырфырейшин», — замечает еще один ценитель моды.

Отметим, что читатели Instagram стали не единственными критиками Рудковской. Ранее свой безжалостный модный приговор вынесла блогер Лена Миро, которой не понравилось, что телеведущая активно молодится и пытается скрыть свой возраст. По ее словам, в свои 52 года Рудковская заявляет, что ей 44, но при этом делает размытые видео, явно стесняясь своего тела.

К слову, три года назад Миро также высмеяла Рудковскую за «сморщенные коленки». По ее мнению, если бы Рудковская носила юбки подлиннее, то смогла бы перейти из категории «комичная бабушка» в категорию «ухоженная женщина».