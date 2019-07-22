Герой России Сураев рассказал, кто именно должен побывать на Луне

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские астронавты в 2024 году вернутся на Луну для того, чтобы «создать плацдарм для последующего освоения Марса». Он произнес это в интервью телеканалу CBS.

Летчик-космонавт Российской Федерации и депутат Государственной думы РФ Максим Сураев признался в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, что лично он не сомневается в возвращении людей на спутник Земли — и это будут не только американцы.

«Если мы, человечество, хотим двигаться вперед, продвигаться дальше, то единственный плацдарм, куда мы должны, можем и обязаны попасть, — это Луна, — отметил Герой РФ. — И без него [этого плацдарма] не обойтись. Конечно, это главный приоритет, и я считаю, что мы просто обязаны туда вернуться».

Говоря «мы», Сураев имел в виду нашу страну (хотя представители СССР и России физически на Луне не были, но по ее поверхности передвигались наши «Луноходы»). А вообще, он мыслит в этом плане более широко.

«Я верю в то, что на самом деле это будет не так, что, дескать, вот Америка туда вернулась или Россия, — сказал член комитета ГД РФ по транспорту и строительству. — Надо говорить о том, что все человечество вернется [на Луну]. Надеюсь, здравый смысл возобладает, и не надо тут друг перед другом [щеголять]».

По словам полковника ВВС, человечеству позволят вернуться на Луну только международные кооперация и сотрудничество, и это будет хорошо, рационально и разумно.

«Потому что тратить огромные деньги, чтобы вот просто сказать «мы вернулись», — это на самом деле неправильно, — уверен собеседник ФАН. — У нас есть суперпример, который уже более 20 лет летает в космосе, — Международная космическая станция. Это кооперация сразу 14 стран».

Сураев также заявил, что лично он нисколько не сомневается в присутствии астронавтов из Соединенных Штатов на Луне (20 июля как раз отмечался 50-летний юбилей с того момента, как нога человека впервые ступила на поверхность спутника Земли).

«Я не понимаю, для чего, почему и зачем вообще поддерживается вот этот слух, что американцев не было на Луне, — удивляется летчик-космонавт. — Неправда, они были там. Я знаю это, и нам надо к данному факту относиться просто как к достижению одной из стран Земли».

Это можно сравнить с тем, отметил Сураев, как американцы с не меньшим трепетом относятся к успехам, которых добилась в аналогичном направлении наша страна — Россия, бывший Советский Союз.

«Первый человек полетел в космос, первый человек вышел в открытый космос, первая женщина полетела в космос и первая женщина вышла в открытый космос, — перечислил Сураев. — Все это наши достижения».

Если говорить конкретно, то Герой РФ упомянул достижения Юрия Гагарина (12 апреля 1961 года), Алексея Леонова (18 марта 1965 года), Валентины Терешковой (16 июня 1963 года) и Светланы Савицкой (25 июля 1984 года).

В том же интервью телеканалу CBS Майк Пенс заявил, что планируется оставить «на некоторое время» астронавтов на Луне, чтобы потом использовать полученный опыт при отправке людей на Марс.

Тем временем Индийская организация космических исследований отправила к спутнику Земли межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Ожидается, что она достигнет места назначения 6-7 сентября.