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Дарт Вейдер проиграл выборы в Раду в Одессе

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Дарт Вейдер проиграл выборы в Раду в Одессе

Киев, 22 июля. Дарт Вейдер, который выдвигался на выборы в Верховную раду Украины от партии «Блок Дарта Вейдера», проиграл в Одессе на парламентских выборах по 135 округу. Об это свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии Украины.

По информации Центроизбиркома, после обработки 57,57% бюллетеней Дарт Вейдер набрал 1,63% голосов. Он проигрывает выдвиженцу от партии «Слуга народа» Алексею Леонову, который заручился поддержкой 40,41% избирателей.

В этом же круге Леонову проигрывает депутат Рады VIII созыва, президент Одесской юридической академии и экс-глава Центризбиркома Сергей Кивалов.

Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Изначально они должны были состояться в октябре, однако после принятого президентом Украины Владимиром Зеленским решения о роспуске Рады выборы перенесли на лето.

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Источник: ЦИК Украины
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