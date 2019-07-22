Наблюдатели ОБСЕ положительно оценили выборы на Украине

Киев, 22 июля. Досрочные выборы в Верховную раду Украины были конкурентными и хорошо организованными. Об этом заявил глава миссии наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва.

По его словам, в ходе парламентских выборов на Украине фундаментальные права и свободы были соблюдены. Он также добавил, что избирательная кампания была конкурентной и хорошо организованной.

Глава наблюдательной миссии ОБСЕ подчеркнул, что голосование на парламентских выборах прошло в спокойной обстановке, однако были зафиксированы процедурные недоработки в процессе подсчета голосов, передает РИА Новости.

«Что касается дня проведения выборов, то он прошел мирно», — сказал Канерва.

21 июля на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. По предварительным данным, а Раду прошла партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», партия «Европейская солидарность», возглавляемая экс-президентом Петром Порошенко, а также «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» лидера рок-группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука.

Официальные результаты выборов будут обнародованы Центральной избирательной комиссией Украины до 5 августа.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады, а также объявил о проведении внеочередных парламентских выборов. При этом уходящий состав Рады блокировал все инициативы Зеленского, которые он вносил на рассмотрение парламента. Так, новому президенту Украины не удалось отправить в отставку главу министерства иностранных дел Павла Климкина.