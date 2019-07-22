РЖД подтвердили незаконную поездку москвича с BlaBlaCar в кабине машиниста

Москва, 22 июля. Служебная проверка подтвердила инцидент с провозом посторонних лиц в кабине локомотива, об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».

Ранее сообщалось, что житель Москвы забронировал поездку из Петербурга домой на сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar. Место встречи было указано Московский вокзал, вместо автомобиля пользователю сервиса предложили добраться до Москвы в кабине машиниста за 1,3 тысячи рублей.

Октябрьская железная дорога провела проверку, которая подтвердила незаконную провозку пассажира в кабине машиниста. Машинист и помощник машиниста, нарушившие служебные инструкции, получили дисциплинарное взыскание. Машинист на данный момент отстранен от работы, сообщили в пресс-службе в комментарии РИА Новости.

«Служебная проверка подтвердила факт провоза членами локомотивной бригады в кабине локомотива посторонних лиц», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в компании добавили, что в настоящий момент организована работа по профилактике подобных случаев. С членами локомотивных бригад проводят инструктажи, перед отправлением кабину машиниста проверяют.

Ранее инцидент прокомментировали в BlaBlaCar. В компании сообщили, что по факту проверки подтвердилось неправомерное использование сервиса, аккаунт пользователя заблокировали.