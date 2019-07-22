Экс-депутат Рады рассказал, кто будет назначать премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким бы хотел видеть нового премьер-министра страны. Однако, по мнению бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, назначать главу украинского кабмина будет МВФ, несмотря на однопартийное большинство «Слуги народа» в парламенте, дающее пропрезидентской партии право формировать правительство.

В день выборов в Раду Зеленский заявил журналистам, что новый премьер-министр Украины, по его мнению, «должен быть абсолютно профессиональным экономистом, не иметь никакого политического прошлого».

«Это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте», — заметил украинский президент.

По мнению депутата Верховной рады V-VII созывов Владимира Олейника, провести такой эксперимент у Зеленского, в руках которого по результатам парламентских выборов будет сосредоточена вся полнота власти, не получится.

«Когда сегодня Зеленский так весело отвечает, что премьер должен быть профессионалом, но ни в коем случае не работать в структурах власти, не быть лидером партий и фракций, то я спрашиваю, что это за теоретик такой. Я могу себе представить, что хороший ректор авиационного университета точно знает назначение приборов, но я никогда не сяду в самолет, если он сядет за штурвал, потому что у него нет опыта полетов. То есть они хотят совершать эксперименты. Но определять, кто станет премьером, будет не Зеленский, а те, кому мы больше всего должны денег, то есть Международный валютный фонд. А потому фамилия премьера будет «Фунт», — сказал Владимир Олейник в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению политика, МВФ прикажет заканчивать всю трескотню об интересах украинского народа, потому что главное обязательство Киева — отдать деньги».

«А мы спросим, откуда нам взять деньги. И нам скажут землю продать, продать порты, железные дороги, души продать, лишь бы деньги отдали. Поэтому будет ручной премьер», — считает Олейник.

Он напомнил, что «история знавала случаи, когда слуги обирали хозяев до нитки и даже душили их».

«Сейчас мы увидим, как эта моновласть станет диктатурой. Скорее всего, можем прогнозировать, что вся полнота власти будет у Зеленского. Но осенью вся полнота ответственности будет у Зеленского. Украина сегодня превращена реально в площадку «95-го квартала». Все весело, прекрасно, шумят и так далее. А осенью народ спросит: «Кроме шоу, хлеба насущного дадите?». А хлеба-то нет. Они же еще не знают, что, например, последнее, что сделал Владимир Гройсман, — подсунул им классную свинью. У нас в бюджет реальное недопоступление 100 млрд гривен. Что сделал Гройсман? Он выпустил внутренние облигации на 200 млрд гривен или 9 млрд долларов. Осенью их надо отдавать помимо других долгов перед МВФ. То есть полный коллапс», — добавил Олейник.

Напомним, партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду Украины. Впервые в новейшей истории этой страны у одной партии будет большинство, позволяющее ей сформировать правительство.