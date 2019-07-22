Россиян попросят установить датчики возгорания

Москва, 22 июля. В России хотят провести агитацию среди населения в сфере безопасности. В частности, буквально навязать установку в жилых домах датчиков, оповещающих о возгорании. Соответствующие предложения поступили в МЧС от правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Документ за подписью главы комиссии министра МЧС Владимира Колокольцева находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Правительственная комиссия предлагает МЧС направить материалы по борьбе с пожарами в регионы для «проведения массовой социальной рекламы среди граждан, направленной на агитацию по установке в жилых помещениях, местах обучения и пребывания несовершеннолетних граждан специальных систем извещения о возгораниях».

Государство само должно заниматься установкой этих приборов в зданиях, считает председатель московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. По его словам, безопасность граждан должна стоять на первом месте.

Руководитель систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал, что установка датчиков в однокомнатную квартиру обойдется как минимум в 3 тысячи рублей. При этом данные приборы работают следующим образом: в случае возгорания срабатывает сигнализация в квартире — и все. Необходимо использовать другие датчики, которые передают информацию о пожаре сразу в дежурную часть. Если устанавливать их для всего дома, то это обойдется в 70 рублей с каждой квартиры ежемесячно.

СМИ постоянно сообщают о возгораниях в жилых домах. Так, на Камчатке сегодня погиб ребенок при пожаре в гаражном кооперативе. А в Подмосковье два человека сгорели заживо в бытовках. В Ленинградской области вчера погиб мужчина в пожаре в собственном доме. По данным МЧС, ежегодно случается свыше 100 тысяч пожаров по всей стране в результате деятельности человека.