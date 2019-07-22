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Россиян попросят установить датчики возгорания

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Граждан попросят установить датчики возгорания

Москва, 22 июля. В России хотят провести агитацию среди населения в сфере безопасности. В частности, буквально навязать установку в жилых домах датчиков, оповещающих о возгорании. Соответствующие предложения поступили в МЧС от правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Документ за подписью главы комиссии министра МЧС Владимира Колокольцева находится в распоряжении Федерального агентства новостей.  

Правительственная комиссия предлагает МЧС направить материалы по борьбе с пожарами в регионы для «проведения массовой социальной рекламы среди граждан, направленной на агитацию по установке в жилых помещениях, местах обучения и пребывания несовершеннолетних граждан специальных систем извещения о возгораниях». 

Государство само должно заниматься установкой этих приборов в зданиях, считает председатель московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. По его словам, безопасность граждан должна стоять на первом месте. 

Граждан попросят установить датчики возгорания

Руководитель систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал, что установка датчиков в однокомнатную квартиру обойдется как минимум в 3 тысячи рублей. При этом данные приборы работают следующим образом: в случае возгорания срабатывает сигнализация в квартире — и все. Необходимо использовать другие датчики, которые передают информацию о пожаре сразу в дежурную часть. Если устанавливать их для всего дома, то это обойдется в 70 рублей с каждой квартиры ежемесячно.

СМИ постоянно сообщают о возгораниях в жилых домах. Так, на Камчатке сегодня погиб ребенок при пожаре в гаражном кооперативе. А в Подмосковье два человека сгорели заживо в бытовках. В Ленинградской области вчера погиб мужчина в пожаре в собственном доме. По данным МЧС, ежегодно случается свыше 100 тысяч пожаров по всей стране в результате деятельности человека.

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