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Семь человек погибли при ракетном обстреле боевиков в провинции Хама

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Семь человек погибли при ракетном обстреле боевиков в провинции Хама

Дамаск, 22 июля. Не менее семи человек погибли в результате ракетного обстрела со стороны террористов на севере провинции Хама в Сирийской Арабской Республике. Об этом в понедельник сообщает государственное агентство САНА.

Согласно информации издания, семь мирных граждан, среди которых две девочки, стали жертвами ракетного удара, снаряд рухнул на транспортное средство в деревне Наур Джурин.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается более восьми лет — с весны 2011 года. В конце декабря 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В отдельных районах республики продолжаются зачистки от боевиков и членов бандитских формирований. На данный момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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