Герои Украины на такое неспособны. Роман Носиков о мужестве Кирилла Вышинского

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает делать в адрес России «миролюбивые жесты» на зависть мировой дипломатии.

На днях Владимир Александрович оказался настолько щедр, что предложил обменять журналиста Кирилла Вышинского, которого сейчас на Украине судят за государственную измену в виде написания пророссийских статьей, на отбывающего в России срок за терроризм (покушение на подрыв взрывного устройства в общественном месте) Олега Сенцова, именуемого для солидности «режиссером».

Об этом акте неслыханной украинской щедрости сообщила пресс-секретарь Зеленского.

«В офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первом шаге доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — заявила она.

При всем уважении к мирным инициативам пусть нового, но все же такого украинского президента, я не могу назвать предлагаемый обмен равноценным. Чтобы это было так, киевскому режиму нужно было бы задержать с поличным россиянина, который готовился к подрыву какой-нибудь украинской святыни в соответствующую дату, например памятника Бандере в день его рождения, — чтобы «хохлы боялись».

Ведь Сенцов планировал подрыв Вечного огня в День Победы. Его подельник Черний описывал цели этой деятельности так:

«На будущее у меня есть идейка по поводу вокзалов. Да, я хочу, чтобы москали почувствовали ужас».

Если же таких кандидатов на обмен у Киева нет, то в этом случае Москве, очевидно, надо арестовать по обвинению в государственной измене… м-м-м… кого бы выбрать?

Юлию Латынину? Виктора Шендеровича? Александра Невзорова? Алексея Венедиктова?..

Но даже если бы Россия опустилась до того, чтобы брать в заложники собственных граждан, все равно оказалось бы, что их творческие способности, таланты и достижения совершенно несравнимы с талантами и свершениями г-на Сенцова.

В общем, какие державы, такие у нее и герои.

В свою очередь, член президентского Совета по правам человека Александр Брод очень изумился такому предложению Киева.

«Я считаю, что это будет абсурд, если обменивать Вышинского на Сенцова», — заявил Брод.

Александр Семенович считает, что обмен невозможен, так как вина Сенцова доказана судом, а вина Вышинского — нет.

«Поэтому я не понимаю, как можно человека, осужденного за преступление, обменивать на журналиста, который находится в заложниках», — недоумевает Брод.

Полагаю, что зря Александр Семенович так откровенен. Ведь для украинского суда нет ничего невозможного.

Напомню, что Евгения Мефедова уже пять лет гноят в тюрьме после оправдательного приговора только потому, что так хочется одесскому «Правому сектору»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), — и ничего, суд справляется.

Поэтому если все дело в обвинительном приговоре, то за этим у украинской стороны не заржавеет.

Кроме того, подобное соглашение фактически узаконит практику, при которой украинские нацисты и террористы будут избегать наказания за свои преступления против граждан России. Для этого их «побратимам», в том числе в лице официальной украинской власти, включая демократически избранного президента, достаточно нахватать заложников среди своих же инакомыслящих граждан. А это совсем не тот урок, в котором нуждается Украина.

Впрочем, у украинцев есть еще возможность провернуть эту схему на «герое Украины», которому недавно в Италии дали 24 года за убийство итальянского журналиста. Итальянская публика, к слову, была весьма удивлена тому, что в украинской армии полно нацистов, применяются пытки, бессудные казни и обстрелы мирного населения.

Даже сам факт обмена Вышинского украинская сторона, а также сочувствующая Украине российская рукопожатица, объявят доказательством его виновности: «обменяли — значит шпион».

Впрочем, Кирилл сам себя разоблачил. Надо отдать должное мужеству киевского узника: он, очевидно понимая, как его хотят использовать, сам отказался от обмена.

Ни один «герой Украины» так никогда не поступил бы.

Кирилл Вышинский по профессии, конечно, — украинский журналист. А по характеру, в лучших традициях Гоголя, — русский. И Украину с этим можно поздравить.

1 Организация запрещена на территории РФ.