Американский математик придумал, как определить IQ человека за три вопроса

Вашингтон, 22 июля. В Сеть попал самый короткий тест на IQ, который состоит всего из трех математических вопросов.

Тест был придумал профессором Массачусетского технологического института Шейном Фредериком еще в 2005 году, однако стал достоянием общественности только теперь. Участникам теста предлагается решить три задачки, по итогам которых можно будет оценить их уровень умственного развития.

В первой задаче необходимо ответить на вопрос, сколько стоит теннисный мяч при условии, что вместе с ракеткой он продается за 1,10 доллара, при этом ракетка дороже мяча на 1 доллар.

Второй вопрос — за сколько минут 100 текстильных машин изготовят 100 вещей при условии, что пяти машинам требуется пять минут на изготовление пяти вещей.

Третий вопрос — сколько нужно времени, чтобы кувшинки покрыли половину озера, если каждый день их количество увеличивается в два раза, а на покрытие всего озера нужно 48 дней.

По словам Фредерика, этот тест проходили 3 тыс. человек, среди которых были студенты Гарвардского и Йельского университетов. При этом лишь 17% участников эксперимента дали верный ответ. Автор теста подчеркнул, что для успешного решения задач необходимо «подавить» цифры, которые первыми приходят в голову. Отметим, что правильным ответом на первый вопрос является 5 центов, на второй — 5 минут, а на третий — 47 дней.