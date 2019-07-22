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Генпрокуратура Украины нашла «потерявшегося» Луценко

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Генпрокуратура Украины нашла «потерявшегося» Луценко

Киев, 22 июля. Украинский юрист Андрей Портнов на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о внезапном исчезновении генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Пресс-секретарь чиновника заявила, что Луценко в отпуске. 

«Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез», — написал Портнов на своей странице.

По его словам, с понедельника исполняет обязанности генпрокурора страны Дмитрий Сторожук.

Генпрокуратура Украины нашла «потерявшегося» Луценко

Под публикацией юриста интернет-пользователи стали строить догадки, куда мог деться генеральный прокурор.

«Куда-то — это куда? У него один путь: в тюрьму», — написала Liudmila Jumbei.

«Запил с горя?» — предположил Максим Бруль.

«Запил…» — добавил Борис Корнилов.

«На Сейшелах искать надо», — отметила Людмила Волина.

«На Мальдивы «свалил», у него же «мальдивское» гражданство, которое ему Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко) подкатил», — считает Вячеслав Цындрюк. 

«Бросился в бега?» — высказала свое мнение Алла Кузнецова.

Другие комментаторы иронично отреагировали на исчезновение украинского чиновника. 

«Далают пластику! (для неузнаваемости)», — пошутила Alla Onishchenko. 

«А посидеть на дорогу?» — с сарказмом написал Виталий Триль. 

«Как же теперь жить. Как же теперь воевать с Портновым», — поиронизировал Павел Хомяк. 

«Рассыпался на атомы?» — предположила Ирина Крылова. 

Генпрокуратура Украины нашла «потерявшегося» Луценко — пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что ее начальник ушел в отпуск.

«Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске», — написала она в своем Facebook.

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