Киев, 22 июля. Украинский юрист Андрей Портнов на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о внезапном исчезновении генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Пресс-секретарь чиновника заявила, что Луценко в отпуске.

«Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез», — написал Портнов на своей странице.

По его словам, с понедельника исполняет обязанности генпрокурора страны Дмитрий Сторожук.

Под публикацией юриста интернет-пользователи стали строить догадки, куда мог деться генеральный прокурор.

«Куда-то — это куда? У него один путь: в тюрьму», — написала Liudmila Jumbei. «Запил с горя?» — предположил Максим Бруль. «Запил…» — добавил Борис Корнилов. «На Сейшелах искать надо», — отметила Людмила Волина. «На Мальдивы «свалил», у него же «мальдивское» гражданство, которое ему Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко) подкатил», — считает Вячеслав Цындрюк. «Бросился в бега?» — высказала свое мнение Алла Кузнецова.

Другие комментаторы иронично отреагировали на исчезновение украинского чиновника.

«Далают пластику! (для неузнаваемости)», — пошутила Alla Onishchenko. «А посидеть на дорогу?» — с сарказмом написал Виталий Триль. «Как же теперь жить. Как же теперь воевать с Портновым», — поиронизировал Павел Хомяк. «Рассыпался на атомы?» — предположила Ирина Крылова.

Генпрокуратура Украины нашла «потерявшегося» Луценко — пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что ее начальник ушел в отпуск.