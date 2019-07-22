Киев, 22 июля. Украинский юрист Андрей Портнов на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о внезапном исчезновении генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Пресс-секретарь чиновника заявила, что Луценко в отпуске.
«Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез», — написал Портнов на своей странице.
По его словам, с понедельника исполняет обязанности генпрокурора страны Дмитрий Сторожук.
Под публикацией юриста интернет-пользователи стали строить догадки, куда мог деться генеральный прокурор.
«Куда-то — это куда? У него один путь: в тюрьму», — написала Liudmila Jumbei.
«Запил с горя?» — предположил Максим Бруль.
«Запил…» — добавил Борис Корнилов.
«На Сейшелах искать надо», — отметила Людмила Волина.
«На Мальдивы «свалил», у него же «мальдивское» гражданство, которое ему Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко) подкатил», — считает Вячеслав Цындрюк.
«Бросился в бега?» — высказала свое мнение Алла Кузнецова.
Другие комментаторы иронично отреагировали на исчезновение украинского чиновника.
«Далают пластику! (для неузнаваемости)», — пошутила Alla Onishchenko.
«А посидеть на дорогу?» — с сарказмом написал Виталий Триль.
«Как же теперь жить. Как же теперь воевать с Портновым», — поиронизировал Павел Хомяк.
«Рассыпался на атомы?» — предположила Ирина Крылова.
Генпрокуратура Украины нашла «потерявшегося» Луценко — пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что ее начальник ушел в отпуск.
«Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске», — написала она в своем Facebook.