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Онищенко предложил распределять дополнительные бюджетные места по сильным вузам

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Депутат Геннадий Онищенко

Москва, 22 июля. Депутат Геннадий Онищенко предложил распределять дополнительные бюджетные места на сильные вузы. Такую инициативу он озвучил в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Может, какую-то гибкую схему сделать, создать комиссию, добавлять (бюджетные места. — Прим. ФАН) тем вузам, в которых есть реальный контингент с высоким айкью и который мы не принимаем [на бюджет], потому что кто-то неправильно посчитал», — заявил Онищенко. 

На его предложение отреагировала заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская. По ее словам, вузы, в которых высокий спрос на контрактную подготовку, в том числе медицинские, сами не подают заявку на большее количество бюджетных мест. \Онищенко предложил распределять дополнительные бюджетные места на сильные вузы

«Сегодня часть вузов понимает, что спрос на контрактную форму подготовки является очень высоким. И раз высокий спрос на контрактную подготовку, они не заявляют большее количество мест», — заявила Боровская.

В ответ на эти слова Онищенко заявил, что есть вузы, где берут учиться платно тех, кто мог бы пройти на бюджет в другом учебном заведении, но делают это не из-за того, что сами не заявляют о необходимых местах, а из-за того, что бюджетных мест вузам не дают.

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