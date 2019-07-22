Онищенко предложил распределять дополнительные бюджетные места по сильным вузам

Москва, 22 июля. Депутат Геннадий Онищенко предложил распределять дополнительные бюджетные места на сильные вузы. Такую инициативу он озвучил в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Может, какую-то гибкую схему сделать, создать комиссию, добавлять (бюджетные места. — Прим. ФАН) тем вузам, в которых есть реальный контингент с высоким айкью и который мы не принимаем [на бюджет], потому что кто-то неправильно посчитал», — заявил Онищенко.

На его предложение отреагировала заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская. По ее словам, вузы, в которых высокий спрос на контрактную подготовку, в том числе медицинские, сами не подают заявку на большее количество бюджетных мест. \

«Сегодня часть вузов понимает, что спрос на контрактную форму подготовки является очень высоким. И раз высокий спрос на контрактную подготовку, они не заявляют большее количество мест», — заявила Боровская.

В ответ на эти слова Онищенко заявил, что есть вузы, где берут учиться платно тех, кто мог бы пройти на бюджет в другом учебном заведении, но делают это не из-за того, что сами не заявляют о необходимых местах, а из-за того, что бюджетных мест вузам не дают.