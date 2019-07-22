«Гоблин» Пучков обвинил ОПГ Навального в попытке госпереворота

Москва, 22 июля. Оппозицию, устроившую фрик-шоу из митинга, который прошел 20 июля на проспекте Академика Сахарова в Москве, нужно наказать по закону. Такое мнение выразил публицист, писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

В субботу на улицах столицы прошел санкционированный митинг в поддержку кандидатов, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Оппозиционеры вышли на проспект Сахарова с требованием к столичным властям пустить их на выборы, несмотря на все допущенные ими нарушения во время предвыборной кампании.

По мнению Пучкова, цель представителей так называемой оппозиции — организовать госпереворот, а на пути к нему устраивать дебоши, во время которых обязательно должны быть жертвы. Он подчеркнул, что такие люди не могут законным путем прийти к власти, поскольку не обладают поддержкой населения.

«У них одна задача – устраивать беспорядки, в ходе которых прольется кровь. Еще лучше для них будет, если погибнут люди. Это позволит раскачать ситуацию, что мы уже много раз наблюдали в других странах», — цитирует блогера NewInform.

Публицист подчеркнул, что полиция и государство должны действовать по закону.

«Если митинг незаконный, он должен быть пресечен, а организаторы должны быть наказаны в соответствии с законодательством РФ», — указал Пучков.

Организатором протестной акции стала незарегистрированная «Либертарианская партия», которая сильно ошиблась в своих прогнозах. Устроители мероприятия рассчитывали, что на митинг придут по меньшей мере 20 тысяч человек, а явились всего 12 тысяч граждан — меньше 0,1% от числа всех жителей Москвы. При этом в качестве массовки на мероприятие привезли жителей Подмосковья, которые, очевидно, вообще никакого отношения к выборам в Мосгордуму не имеют, как и права голосовать на них.

Не укрылось это обстоятельство даже от либеральных СМИ, которые, к слову, стали единственными, кому выдали аккредитацию. Некоторых корреспондентов и вовсе в грубой форме не пустили на акцию.

Сторонники скандально известного блогера Алексея Навального принесли с собой украинские и грузинские флаги, не имеющие никакого отношения к повестке дня. Эти страны уже пережили «цветные революции», а теперь их выходцы, по всей видимости, переключились на другие государства.

Как указал российский журналист и писатель Анатолий Вассерман, некоторые из так называемых «замкадышей» могли принять участие в протестной акции по идейным соображениям, стремясь оказаться рядом со своими «кумирами».

«Кто-то мог вполне самостоятельно прийти, чтобы оказаться на одном гектаре с видными тошнотворческими личностями», — выразил мнение эксперт.

Число участников прошедшей в субботу акции говорит о том, сколько голосов на самом деле оппозиция собирает на выборах, указал Вассерман. Он напомнил, что и предыдущий аналогичный митинг был далеко не массовым.

«Так что, ничего удивительного в этом нет. Пришли практически только те, кто все еще верит в этих деятелей», — заключил писатель.

В начале сентября жители Москвы выберут новых депутатов в городскую думу. Всего о намерении принять участие в избирательной гонке заявили более 400 человек, но прийти к финишу первого этапа смогли только 290.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Федеральное агентство новостей выпустило собственное расследование под названием «Анатомия протеста», посвященное нечестным методам предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Ей вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

К примеру, на одной из московских съемных квартир сотрудники правоохранительных органов обнаружили целую «фабрику поддельных подписей», а специалисты МВД и Избиркома нашли «мертвые души» в «автографах» избирателей

В итоге навальнисты и ряд других политиков утратили возможность участвовать в следующих этапах выборов.

Ранее в разговоре с ФАН депутат Евгений Федоров назвал действия оппозиции западной технологией по дестабилизации страны и призвал наказывать ее за нарушение закона о митингах.