Почти 30% питьевой воды в России оказалось подделкой

Москва, 22 июля. Около 25–30% питьевой воды в России оказалось подделкой, заявил руководитель Ростеха Сергей Чемезов.

Чемезов обратил внимание на беспредел, который творится на рынке питьевой воды в России.

«У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой», — констатировал он.

Представляя президенту России Владимиру Путину годовой отчет, он обратил внимание, что в среднем в России около 25–30% питьевой воды на прилавках не соответствует нормам. Чемезов подчеркнул, что в некоторых регионах этот показатель достигает 80%.

Руководитель Ростеха призвал в кратчайшие сроки ввести маркировку питьевой воды. По его мнению, это поможет снизить долю фальсификата на российском рынке, передает «Царьград».

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