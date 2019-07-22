Путин поздравил с юбилеем Наталью Солженицыну

Москва, 22 июля. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем общественного деятеля, президента Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталию Солженицыну. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Солженицына посвятила свою жизнь, энергию и дар созидания развитию благотворительности и просветительства. Путин подчеркнул, что именно Солженицына стояла у истоков востребованных образовательных, гуманитарных проектов в России, в том числе Музея русского зарубежья. Музей стал центром сбережения культурного пласта отечественной истории и культуры, связанного с эмиграцией.

Российский лидер добавил, что работы Александра Солженицына являются важной составляющей духовного наследия России. Именно вдова писателя остается самым близким его единомышленником и соратником, который делает многое для сохранения великих трудов, передачи памяти об этом человеке и его роли в утверждении принципов справедливости и демократии потомкам.

Ранее Путин наградил Солженицыну орденом Святой великомученицы Екатерины «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность». Наталия Солженицына была не только супругой писателя, но и помощницей и редактором его произведений. Они прожили в браке 35 лет.