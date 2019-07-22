Metallica «помогла» полиции задержать находившегося в федеральном розыске мужчину

Москва, 22 июля. Полиция задержала на концерте рок-группы Metallica в Москве находившегося в федеральном розыске мужчину, сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

Поход на концерт любимой группы стал роковым для 33-летнего мужчины. В Самаре он подозревался совершении ряда преступлений, от следователей фигурант дела успешно скрывался, из-за чего был объявлен в федеральный розыск.

Задержать подозреваемого «помогла» группа Metallica, точнее — их концерт на стадионе «Лужники». Скрывавшийся от полиции мужчина все это время находился в Москве и не смог упустить возможность послушать любимых музыкантов вживую.

«Опознать и задержать мужчину удалось благодаря системе идентификации лиц, которая недавно была внедрена в ряде общественных мест Москвы», — приводит слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

В пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве подтвердили факт инцидента.

«Сотрудниками столичной полиции на спортивном объекте «Лужники» задержан мужчина 1986 года рождения, который находился в федеральном розыске по статье 163 УК РФ («Вымогательство»)», — пояснили представители столичного управления.

Metallica в шестой раз посещает Россию. Коллектив уже два года ездит по странам с программой WorldWired. Европейская часть турне началась в мае в Лиссабоне.

На концерте в «Лужниках» музыканты порадовали российских поклонников исполнением песни Виктора Цоя «Группа крови». Американцы пели ее на русском языке. В Сети появилось фото шпаргалки для исполнения Groupah krovee.