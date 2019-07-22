Киевский политолог заявил, что через полгода будет создана «фронда против Зеленского»

Пропрезидентская партия «Слуга народа» по результатам парламентских выборов на Украине может получить в Верховной раде однопартийное большинство. Однако украинский политолог Владимир Цибулько полагает, что Владимиру Зеленскому рано праздновать победу.

По мнению Цибулько, неправильно говорить, что партия Зеленского «Слуга народа» является «партией мира» в противовес «партии войны», состоящей из наиболее русофобских националистических сил Украины.

«Украина развивается по своей орбите, и когда кто-то говорит, что Зеленский — это «партия мира», то это немножко не так. Это партия всех возможных свобод. Это разные философии власти, понимаете?» — сказал Владимир Цибулько в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам киевского политолога, на Украине невозможно отстроить такие жесткие вертикали власти, как в России.

«Если бы при Петре Порошенко были отстроены такие вертикали власти, то главы райадминистраций пахали бы на него на выборах. Но на Украине это невозможно. Тут речь идет о монопартийной или групповой вертикали, — считает киевский эксперт. — Зеленский — это большущая команда, однопартийное большинство. Но когда начинаешь это большинство разбирать, то оказывается, что там есть пять-семь групп влияния».

Цибулько считает, что Зеленскому необходимо быть предельно аккуратным с этими группами влияния.

«Праздник народного доверия от первого и второго туров президентских выборов медленно переходит к туру сомнений и недоверия. Только рейтинги начнут падать, сразу «Оппозиционная платформа» в середине «Слуги народа» проявится. Скорее всего, будет создана фронда против Зеленского через год-полгода. Но полгода все будет спокойно, потому что будут формировать бюджет», — полагает Цибулько.

Напомним, партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду Украины. Впервые в новейшей истории этой страны у одной партии будет большинство, позволяющее ей сформировать правительство.