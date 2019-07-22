«Король Лев» возглавил российский прокат, собрав миллиард за четыре дня

Москва, 22 июля. Анимационный фильм «Король Лев» возглавил российский прокат. Согласно данным портала kinobusiness.com, с 18 по 21 июля картина собрала миллиард рублей.

Таким образом, фильм оттеснил на второе место супергеройский блокбастер Marvel «Человек-паук. Вдали от дома», который за выходные заработал 73,1 млн рублей (1,2 млрд рублей за три недели). На третьем же месте оказался шпионский триллер «Анна» Люка Бессона. По итогам выходных лента собрала 36,5 млн рублей.

«Король Лев» является дословным ремейком одноименного мультфильма Disney 1994 года. Картина рассказывает про львенка королевских кровей Симбу, который был вынужден отправиться в изгнание после убийства его отца. Принципиальным отличием нового фильма от оригинала стало засилье компьютерной графики, которая пришла на смену рисованной анимации, передает «Газета.ру».

Режиссером нового «Короля льва» выступил Джон Фавро, снявший до этого «Железного человека», «Железного человека-2», «Книгу джунглей» и «Ковбои против пришельцев».

Отметим, что «Король Лев» стал далеко не первом ремейком Disney, который увидел свет в этом году. В марте на экраны вышел фильм «Дамбо», в мае — «Алладин». В следующем году планируется выход «Мулан».