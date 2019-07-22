Воробьев назвал «лучшую попу в российском шоу-бизнесе»

Москва, 22 июля. Российский певец и музыкант Алексей Воробьев во время беседы с журналистами назвал попу его бывшей девушки Виктории Дайнеко «лучшей в российском шоу-бизнесе». Об этом артист упомянул, отвечая на вопрос об их отношениях.

Роман исполнителей начался в августе 2011 года, однако уже в мае 2012 года пара рассталась. От внимания СМИ не укрылось то, что минувшей зимой бывшие возлюбленные возобновили отношения и выглядели весьма счастливыми.

Однако, как поспешил расстроить поклонников музыкант, пара сейчас не вместе. Воробьев признался, что восхищается талантом Дайнеко, ее голосом и красотой, но эти чувства не должны, по его мнению, заменить истинную любовь. Артист уверен, что они смогут после расставания сохранить дружеские, теплые отношения на долгие годы.

«Но, как бы мы ни дружили, попа у Вики, я вам скажу, лучшая попа российского шоу-бизнеса. Вот сейчас из-за вашего вопроса мозг мой, в отличие от сердца, занят мыслью о попе Вики», — заявил исполнитель.

Ранее Воробьев раскрыл подробности драки с актером Гошей Куценко в туалете одного из ресторанов Москвы. Певец признался, что потасовка была постановочной — это часть сценария, который он написал для клипа. По сюжету, певец пытается помешать продаже картины, похищенной из собора Нотр-Дам-де-Пари перед пожаром. Драку в ресторане снимали без предупреждения, поэтому многие решили, что конфликт разгорелся на самом деле.