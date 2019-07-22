СМИ сообщили, что Меган Маркл может исполнить последнюю волю Елизаветы II

Лондон, 22 июля. Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл должна выполнить последнюю волю королевы Елизаветы II и возродить популярность ко дворцу, сообщило издание Express.

Бывший королевский редактор ITV News Тим Эварт заявил, что монархия стремительно теряла популярность с момента смерти принцессы Дианы. Сыновья леди Ди — Гарри и Уильям — хоть и были публичными персонами Букингемского дворца, но не смогли полностью расположить к себе жителей королевства.

Как отмечает пресса, появление 37-летней американки увеличил интерес к королевской семье. Елизавета II всегда хотела, чтобы королевская семья была интересна всем, в том числе молодому поколению, уверен Эварт.

«Большая часть популярности британской монархии — заслуга королевы. Будет ли ее сын так же популярен, как и она? Навряд ли», — приводит его слова издание.

Бывший королевский редактор ITV News высказал мнение, что появление Меган можно сравнить с приходом в королевскую семью принцессы Дианы, которая в июле 1981 года стала женой принца Чарльза.

Он добавил, что благодаря появлению смартфонов любой может сделать фото челнов королевской семьи и выложить в Сеть.

Отмечается, что королева решила приготовить сюрприз ко дню рождения герцогини Сассекской, которая 4 августа отпразднует свое 38-летие. Как выяснилось, Елизавета II пригласила Маркл в одну из своих закрытых резиденций.