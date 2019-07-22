Малькевич объяснил, зачем российские ученые изучают Ливию

Изучение положения дел в Ливии поможет избежать повторения подобного сценария в России. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Фонда национальных ценностей Александр Малькевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российские ученые, сотрудники Фонда, были задержаны в Ливии под надуманным предлогом, напомнил Малькевич. Российских граждан обвиняют в том, что они якобы «пытались повлиять на выборы» в Ливии, добавил общественник. При этом никаких выборов официальный Триполи в настоящее время проводить не намерен.

«У нас очень много исследований и в РФ и за ее пределами, — рассказал Малькевич. — Ливия в этом плане уникальная страна».

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей изучают, как в результате управляемых потрясений распалась Ливия, во что превратилась эта страна.

«Процветающая страна теряет власть, разумные государственные институты, превращается в зоопарк, когда десятки группировок контролируют клочки земли», — перечислил общественник итоги вторжения стран Запада в Ливию в 2011 году.

В финале же началось варварское выкачивание природных ресурсов из страны.

«Одна из целей Запада — дестабилизация в нашей стране», — напомнил глава Фонда защиты национальных ценностей.

И наблюдая за положением дел в Ливии, можно представить, какой масштаб потрясений может быть реализован в нашей стране, пояснил, Малькевич.

«Мы не хотим, чтобы такие сценарии реализовывались в Евразии, мы знаем что ждет страну, которую будут демократизировать извне», — подытожил член Общественной палаты РФ.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей призвал власти Ливии освободить российских граждан.

Он также отметил, что российские граждане не занимались на территории Ливии противозаконной деятельностью. Россияне проводили в стране социологические исследования и в результате этого подверглись давление со стороны властей Ливии.