Лукашенко назвал Украину «головной болью» и «общей бедой» Европы

Минск, 22 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на Украине «общей бедой» Европейского союза. Об этом он заявил в ходе встречи с главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторином.

«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда – Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит на Украине, этот народ того не заслужил», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что именно Евросоюз несет ответственность перед народом Украины, который выбрал европейский вектор развития, отказавшись от тесных связей с Белоруссией, Россией и другими странами Евразийского экономического союза. Лукашенко призвал власти ЕС устранить «головную боль» в виде украинского кризиса.

«ЕС сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», – отметил президент Белоруссии.

Лукашенко также добавил, что нынешний момент наиболее подходящий для решения украинского кризиса, отметив, что прошедшие президентские и парламентские выборы на Украине окончательно урегулировали ряд внутриполитических противоречий в стране, передает РИА Новости.

Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом уничтожило украинскую экономику. По его словам, Украина превратилась в нищую страну после подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом. При этом в ближайшие 15 лет Украина не сможет быть конкурентоспособным государством.