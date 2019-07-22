В Киеве заявили, что Зеленскому надо разобраться внутри партии из-за «случайных людей»

Киев, 22 июля. После получения большинства голосов в Раде партией «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский сможет поменять Конституцию, а также у него появится шанс полностью выполнить минские соглашения. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Политолог констатировал, что у партии Зеленского будет больше, чем 250 мандатов, поскольку для большинства необходимо 226. Вопрос, по его словам, заключается в том, получит ли глава государства конституционное большинство — 300 голосов.

По мнению эксперта, после выборов Зеленскому надо определиться, в каком ключе действовать дальше, потому что на его решения могут влиять различные внешние факторы. В качестве примера Погребинский назвал международную политику, передает телеканал «360».

Политолог указал на то, что также необходимо разобраться и внутри новой партии, поскольку в ней собраны «случайные люди».

Эксперт подчеркнул, что получение конституционного большинства даст главе государства возможность внести изменения в Основной закон.

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Согласно последним данным центральной избирательной комиссии, после обработки более половины бюллетеней партия «Слуга народа» получила порядка 42,45% голосов. ЦИК должен огласить официальные результаты не позднее 5 августа.