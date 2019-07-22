Самолет в Анталию задержали в Шереметьево на 16 часов из-за технической неисправности. ФАН-ТВ

Клиенты авиакомпании Azur Air уже 16 часов находятся в Шереметьево. Туристы должны были вылететь в Анталию в 02.50 по московскому времени рейсом ZF9007, но вылет несколько раз откладывали. К 10 утра пассажиров, наконец, усадили в самолет и даже успели провести инструктаж. Но и в этот раз Боингу 777 не удалось стартовать.

В итоге сотрудники авиакомпании сообщили о технической неисправности судна. Новый вылет был назначен на 14.00, а позже перенесен на 19.00.

Отметим, что таможенный контроль, получение и сдачу багажа пассажирам пришлось проходить повторно. Примерное количество задержавшихся пассажиров составляет 500 человек, среди них много детей. Всем им было предоставлено питание.

Тем временем, из-за задержки рейса из Москвы, находящиеся в Турции россияне также испытывают неудобства. Задержавшийся самолет должен был доставить 530 человек из Анталии во Внуково. Вместо того, чтобы быть в Москве уже в 08.50, они прибудут туда не раньше, чем в девятом часу вечера двумя рейсами.