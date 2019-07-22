Антивирусная компания предупредила об опасных двойниках FaceApp

Москва, 22 июля. С связи с возросшей популярностью приложения FaceApp в Сети появились программы-двойники, которые представляют угрозу для безопасности устройств, сообщили в международной антивирусной компании ESET.

FaceApp может «старить» фотографии пользователей, угадывая, какими они будут в пожилом возрасте. Флешмоб из фотографий «стариков» захватил Сеть, привлекая все новый и новых участников.

Мошенники не сидели в этот момент на месте и разработали двойники приложения, которые представляют опасность для устройств пользователей. Киберпреступники создали фальшивые сайты, на которых можно скачать бесплатную версию приложения.

«При попытке установить приложение появляется множество всплывающих окон, — приводит слова специалистов «ФедералПресс». — Невнимательность пользователя приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу. Жертвы получают и запросы на получение уведомлений, которые также являются частью мошеннической схемы».

Как оказалось, попасться в ловушку можно и в магазине Google Play, где специалисты обнаружили одно из фейковых приложений FaceApp.

«Ссылка ведет на файлообменный сервис mediafire.com, что предполагает возможность загрузки вредоносного ПО», — пояснили они.

Мошенники также воспользовались ресурсами YouTube, где разместили видеоролики со ссылками на скачивание фальшивого клона FaceApp. Этот способ обычно используется для скачивания так называемых adware-программ, которые показывают рекламные объявления, пояснили в ESET.

Эксперты также рассказали, как не попасться в ловушку преступников.

«Чтобы избежать заражения вредоносным ПО и не попасть в ловушки мошенников, ESET рекомендует загружать приложения из официальных магазинов Google Play и App Store, — призвали они пользователей, — а также обращать внимание на комментарии пользователей, рейтинг и число загрузок».

Ранее врач-гериатр Валерий Новоселов оценил достоверность состаренных в приложении FaceApp фотографий.