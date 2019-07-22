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Антивирусная компания предупредила об опасных двойниках FaceApp

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Антивирусная компания предупредила об опасных двойниках FaceApp

Москва, 22 июля. С связи с возросшей популярностью приложения FaceApp в Сети появились программы-двойники, которые представляют угрозу для безопасности устройств, сообщили в международной антивирусной компании ESET.

FaceApp может «старить» фотографии пользователей, угадывая, какими они будут в пожилом возрасте. Флешмоб из фотографий «стариков» захватил Сеть, привлекая все новый и новых участников.

Мошенники не сидели в этот момент на месте и разработали двойники приложения, которые представляют опасность для устройств пользователей. Киберпреступники создали фальшивые сайты, на которых можно скачать бесплатную версию приложения.

«При попытке установить приложение появляется множество всплывающих окон, — приводит слова специалистов «ФедералПресс». — Невнимательность пользователя приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу. Жертвы получают и запросы на получение уведомлений, которые также являются частью мошеннической схемы».

Как оказалось, попасться в ловушку можно и в магазине Google Play, где специалисты обнаружили одно из фейковых приложений FaceApp.

«Ссылка ведет на файлообменный сервис mediafire.com, что предполагает возможность загрузки вредоносного ПО», — пояснили они.

Антивирусная компания предупредила об опасных двойниках FaceApp

Мошенники также воспользовались ресурсами YouTube, где разместили видеоролики со ссылками на скачивание фальшивого клона FaceApp. Этот способ обычно используется для скачивания так называемых adware-программ, которые показывают рекламные объявления, пояснили в ESET.

Эксперты также рассказали, как не попасться в ловушку преступников.

«Чтобы избежать заражения вредоносным ПО и не попасть в ловушки мошенников, ESET рекомендует загружать приложения из официальных магазинов Google Play и App Store, — призвали они пользователей, — а также обращать внимание на комментарии пользователей, рейтинг и число загрузок».

Ранее врач-гериатр Валерий Новоселов оценил достоверность состаренных в приложении FaceApp фотографий.

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