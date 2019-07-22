Хирург развенчала распространенные мифы о женской груди

Лондон, 22 июля. Британский консультант по онкопластике груди и эстетический хирург, доктор Жаклин Льюис развенчала несколько наиболее распространенных мифов о женской груди.

В первую очередь, эксперт объяснила, что физические упражнения, вопреки популярному мнению, не оказывают существенного влияния на упругость этой части тела. Эластичность и упругость груди, по ее словам, напрямую зависят от качества кожи, которое со временем меняется, и количества жировой ткани в организме, замещающей с годами твердую железистую.

Во-вторых, Льюис отметила, что бюстгальтер вовсе не помогает сохранить форму груди, как о том утверждается в рекламе. Как отмечает «ФедералПресс», нижнее белье лишь корректирует ее форму.

Еще одним мифом оказалось убеждение женщин в том, что грудь перестает расти в 17 лет. Льюис подчеркнула, что эта часть тела увеличивается во время беременности и грудного вскармливания и теряет упругость во время климакса.

Как пишет «МИР24», эффективным средством увеличить грудь естественным образом является чай с фенхелем, который оказывает эстрогенный эффект на ткани молочной железы. Однако эксперт предупредила, что размер и форма груди не изменятся при употреблении напитка навсегда.

Ранее ученые рассказали, как производители обогащенных активированным углем продуктов зарабатывают на доверчивых адептах «правильного очищения организма». Вещество добавляют в еду и напитки, зубные пасты и косметические средства. Покупателей обещают избавить от токсинов, сделать зубы белоснежными, а кожу сияющей.

Однако, как указала врач-диетолог Клиники управления здоровьем Сеченовского университета Наталья Пугачева, весь свой сорбирующий запас уголь уже реализовал, собрав компоненты продукта.