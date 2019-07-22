Путин возглавил наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей»

Москва, 22 июля. Президент РФ Владимир Путин определил состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Как следует из текста указа, опубликованного на сайте Кремля, в состав совета вошли зампред правительства Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр науки Михаил Котюков, помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупашева и руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Председателем АНО «Россия — страна возможностей» стал президент РФ Владимир Путин, а гендиректором — бывший министр правительства Москвы Алексей Комиссаров.

Напомним, что организация «Россия — страна возможностей» была создана в 2018 году. Ее главная задача — реализация кадровых, социальных и образовательных проектов федерального и международного уровня. Одним из таких проектов стал конкурс подготовки молодых управленцев «Лидеры России».