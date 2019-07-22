Глава «Слуги народа» рассказал о возможной коалиции в Раде

Киев, 22 июля. Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о готовности сотрудничать со всеми политическими силами, которые будут схожи в мировоззрении и базовом видении развития Украины.

«Мы открыты к любому диалогу, но по состоянию на сегодня мы будем исходить из окончательных результатов», — заявил Разумков в ходе брифинга.

Глава партии прокомментировал возможность создания коалиции в украинском парламенте. Разумков отметил, что пока рано говорить о коалиции, партия показывает неплохие результаты на выборах в Раду, пишет «Газета.ру».

«Но сейчас говорить о коалиции пока не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты и мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной раде», — добавил глава президентской партии.

Накануне на Украине прошли досрочные выборы в Раду. Согласно промежуточным результатам, в Верховную раду проходят пять партий — партия лидера страны Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,62%, за ней идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,79%, на третьей строчке партия «Европейская солидарность» во главе с пятым президентом Петром Порошенко — 8,72%. Помимо этого, в Раду проходят партии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 8,17% и «Голос» артиста Святослава Вакарчука — 6,41%, пишет «Ридус». Официальные итоги выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа. Как сообщает Infox, эксперты ранее предполагали, что в случае недостаточного количества голосов «Слуга народа» может образовать коалицию с партией Тимошенко.

Известный киевский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал Федеральному агентству новостей предварительные результаты выборов. Эксперт назвал результаты парламентских выборов на Украине закономерными.