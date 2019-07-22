СНБО Украины не планирует снимать блокировку с российских соцсетей

Киев, 22 июля. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не планирует снимать санкции в отношении российских социальных сетей, которые заблокированы в стране. Об этом сообщается в заявлении организации.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО указал на необходимость обеспечения обязательного соблюдения антироссийских ограничений и «мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке», следует из заявления СНБО.

В пресс-службе напомнили, что решение о применении или отмене рестрикций принимает СНБО на основании предложений парламента страны, главы государства, кабинета министров, Службы безопасности (СБУ) и Нацбанка (НБУ).

Кроме того, пресс-служба разместила на своем сайте обращение Данилюка к кабмину, СБУ и регулятору с просьбой соблюдать санкции.

Киевские власти в мае 2017 года запретили доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru.

Украинское издание «Обозреватель» ранее сообщило, что некоторые интернет-провайдеры открыли доступ к социальной сети «ВКонтакте» и сайтам агентств РИА Новости, ТАСС, НТВ.