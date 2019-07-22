В Госдуме оценили возможное военное сотрудничество с Китаем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении переговоров между министерствами обороны РФ и Китая для заключения соглашения о военном сотрудничестве. Документ был опубликован в базе данных нормативно-правовых актов.

«Принять предложение Минобороны России, согласованное с МИД России, о проведении переговоров о заключении соглашения между министерством обороны Российской Федерации и министерством обороны КНР о военном сотрудничестве», — говорится в тексте распоряжения.

Позитивно оценивает данный документ и решение Дмитрия Медведева, как председателя правительства РФ, заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Юрий Швыткин.

«Во-первых, военное сотрудничество с Китаем может проходить в рамках совместных учений с армией Китайской Народной Республики. Во-вторых — в рамках военно-технического сотрудничества, связанного с продажей военного оружия. В этом плане могут проявлять интерес китайские коллеги. Я думаю, что в области военной составляющей взаимодействие и сотрудничество с Китаем несет в себе перспективные направления», — заявил депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Данный документ имеет конкретную военно-политическую направленность, говорит парламентарий.

«Не секрет, что Китай — достаточно серьезный стратегический партнер и даже союзник во многих вопросах. И конечно, укрепление взаимовыгодного сотрудничества служит положительным моментом для России и Китая. Таким образом, это перспективное направления для укрепления дружеских отношений в этой области», — отметил Швыткин.

В конце июня Россия сделала предложение Китаю о закупке дополнительных партий новейших истребителей Су-35. Предыдущие поставки истребителей в КНР завершились в конце 2018 года.