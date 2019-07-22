Москва, 22 июля. Сахар, в том числе содержащийся в выпечке и десертах, повреждает клетки и замедляет синтез коллагена, что ведет к старению, заявили ученые. По словам специалистов, коллаген обеспечивает эластичность и упругость кожи.

Учеными были названы продукты, ускоряющие старение. Кроме того, они напомнили, что соль в больших количествах задерживает жидкость в организме, а это приводит к отекам по всему телу. По данным издания «Медикфорум», негативно влияют на организм энергетики, они вызывают старение кожи лица и портят эмаль. Эксперты уточнили, что кофеин в энергетических напитках приводит к аритмии. Само кофе способствует обезвоживанию организма, а это вызывает образование морщин, раздражения и микротрещин.

Состарить весь организм может алкоголь. Он негативно влияет на кожу лица. На нем появляются морщины, выступают кровеносные сосуды, лицо становится припухшим. Как пишет «Газета.ru», ученые напомнили, что замедлить старение организма могут Омега-3 и Омега-6, однако их способны разрушить кукуруза, попкорн и чипсы.

Ранее были определены продукты, защищающие кожу от старения. По словам специалистов, замедлить данный процесс помогут клубника и яблоки.

Как уточняется, добиться желаемого эффекта при регулярном употреблении клубники и яблок можно благодаря содержащимся в них флавоноидам и физетину. В других фруктах и ягодах этих веществ содержится намного меньше.

Ранее сообщалось, что ученые в США смогли доказать пользу голодания для продления жизни. Как выяснилось, сокращение употребления калорий блокирует белок р38 и снижает врожденный иммунитет, чрезмерная активность которого приводит к преждевременному старению.

Также ученые Альбертского университета в Канаде определили основные факторы, которые сдерживают старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет.

По словам специалистов, центральная нервная система медленнее всего стареет у образованных и вовлеченных в социальную активность людей, чаще всего женщин. Такие люди, указали ученые, склонны к обучению новым навыкам и познанию, включая, например, изучение иностранных языков.

Исследователи выяснили, что хорошая память у людей в возрасте 55-75 лет связана с низкой частотой сердечных сокращений, относительно высоким индексом массы тела и наличием спутников жизни. Ученые уточнили, что у пожилых людей старше 75 лет со здоровым мозгом коррелировали редкие симптомы депрессии и быстрая походка.

Ухудшение же памяти, по их словам, наблюдалось у тех людей, которые проявляли низкую познавательную активность, не ухаживали за собой и не занимались социальной деятельностью.