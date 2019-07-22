Экс-жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера

Москва, 22 июля. Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова планирует создать новую семью. Будущим супругом светской львицы станет 34-летний миллиардер из Греции Ставрос Ниархос III.

Ниархос сделал предложение Жуковой на вечеринке по случаю ее дня рождения в июне. Однако данное событие не предавалось огласке. По данным источников, свадьба состоится в 2019 году. В настоящее время Ниархос и Жукова продумывают детали будущего торжества, передает KP.Ru.

Стоит отметить, что Жукова и Абрамович развелись в 2017 году. Они прожили в браке более 10 лет, за это время у них родились двое детей. При этом Жукова держит в тайне информацию о том, какую сумму выплатил ей бывший супруг Роман Абрамович при разводе.

Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером pic.twitter.com/FeaQuMqHa5 — Вячеслав Самодергин (@mykingrama1979) 22 июля 2019 г.

По словам Жуковой, ей удалось сохранить дружеские отношения с бывшим мужем. В 2018 в СМИ появилась информация о том, что пара планирует воссоединиться. Кроме того, Абрамовича и Жукову видели вместе в Большом театре. Позднее появились слухи, что Абрамович строит для бывшей супруги роскошный особняк в Нью-Йорке. В данный момент большую часть своего времени Жукова проводит в путешествиях. Почти во всех поездках ее сопровождает будущий муж.

Ставрос Ниархос является наследником одной из самых известных и богатейших греческих династий, состояние которой оценивается в 2,5 миллиарда долларов.